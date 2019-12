Pokémon Spada e Scudo, la guida ufficiale giapponese è piena di errori

La guida ufficiale di Pokémon Spada e Scudo è piena di errori. Ben sessantaquattro. A svelarlo non è stato qualche fan scafato con tanto tempo libero, ma The Pokémon Company stessa, che ha chiesto scusa per questo mezzo disastro tramite un comunicato stampa ufficiale.



La maggior parte degli errori sono relativi alle mosse apprendibili dai Pokémon salendo di livello, ma ci sono anche sviste di altro tipo. Comunque, per l'elenco completo degli errori, con relativa lettera di scuse, cliccate qui. Purtroppo il file è solo in giapponese. Per chi se lo stesse chiedendo, The Pokémon Company non sostituirà le copie fallate della guida ufficiale di Pokémon Spada e Scudo con le copie corrette. Almeno non è stato fatto alcun annuncio in tal senso.



Per il resto vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo è l'ultimo capitolo della serie principale dei Pokémon, uscito in esclusiva su Nintendo Switch.