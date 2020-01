Fortnite: Squalo Toro nel negozio del 16 gennaio 2020

Nel momento in cui scriviamo il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 di questo giovedì 16 gennaio 2020 è ufficialmente disponibile, e ci sono anche degli oggetti inediti da tenere d'occhio. Vediamo dunque tutte le informazioni del caso, direttamente dagli sviluppatori di Epic Games.

Il nuovo contenuto in evidenza del negozio di Fortnite Capitolo 2 è Squalo Toro, una skin rara da 1200 V-buck, un prezzo di circa 12 euro al cambio; per completare il set vi basterà acquistare anche il suo strumento raccolta a tema e poi la copertura Fondali con Squali. Tornano disponibili anche Zero, costume leggendario da 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio, e Tempesta di Sabbia (proposto a 1200 V-buck). I balletti in evidenza oggi, infine, sono Dab e No, no e poi no!

Qui di seguito vi riportiamo in un pratico elenco tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 del 16 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Nuove sfide a tempo straordinario sono state pubblicate da Epic Games nelle ultime ore: le avete già viste?

Squalo Toro (Costume) - 1200 V-buck

Zero (Costume) - 2000 V-buck

Tempesta di Sabbia (Costume) - 1200 V-buck

Tiro Preciso (Costume) - 1200 V-buck

Stella Marina (Costume) - 1500 V-buck

Medusa (Deltaplano) - 1200 V-buck

Fondali con Squali (Copertura) - 500 V-buck

Dab (Emote) - 500 V-buck

No, no e poi no! (Emote) - 200 V-buck