Call of Duty: Modern Warfare, estesa la Stagione 1, nuova arma in arrivo

Infinity Ward e Activision hanno deciso di estendere la Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare, in modo da prolungare le operazioni e consentire ai giocatori di essere pronti a una "emozionante" Stagione 2 che seguirà a breve.



La Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare arriverà dunque fino all'11 febbraio, comprendendo dunque nuovi oggetti e nuove sfide da completare, compresa una Challenge particolare che consentirà di ottenere una nuova arma inedita.



L'arma in questione è una balestra da combattimento, che potrà dunque essere conquistata prendendo parte alle apposite sfide organizzate per il multiplayer online di Call of Duty: Modern Warfare. Per il resto, sono previste varie attività come modalità di gioco remiate, nuove playlist e altre novità sullo Store da scoprire.



Nel corso di questa estensione della Stagione 1 fino all'11 febbraio sono previsti anche periodi per raddoppiare punti esperienza ed esperienza delle armi, oltre al raddoppio della progressione tra i ranghi in modo da aiutare la conclusione dei Tiers.



Ovviamente, con l'estensione della prima, significa che la Stagione 2 ha subito un certo posticipo, ma non ci sono ancora date di lancio precise per quest'ultima. Chiaramente arriverà dopo l'11 febbraio, data di conclusione dell'attuale Stagione 1.