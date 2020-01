Xbox Game Pass: The Division, Tomb Raider e altri verranno rimossi presto dal catalogo

Per ogni nuova mandata di giochi gratis aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass per gli abbonati al servizio c'è necessariamente da registrare anche delle defezioni, ovvero giochi che vengono rimossi dallo stesso catalogo per la scadenza degli accordi con i vari publisher e in questi giorni sta toccando a un gruppetto di titoli di grande interesse.



Come sempre, in questi casi, le rimozioni vengono segnalate in una sezione dell'app di Xbox Game Pass o all'interno del settore dedicato nella dashboard di Xbox One ma senza fornire date precise sull'uscita dal catalogo. Solitamente, quando i giochi compaiono nella lista dei "Presto non più disponibili" si intende che nel giro di due settimane questi vengano rimossi dal servizio, dunque possiamo pensare che i titoli in questione vengano tolti dal catalogo per la fine di gennaio.



Il bilancio fra entrate e uscite rimane in positivo per Xbox Game Pass, ma alcune defezioni di questo gennaio 2020 sono decisamente importanti, contando fra gli altri anche Tom Clancy's The Division, Resident Evil 4 e l'Ombra di Mordor. Vediamo dunque di cosa si tratta:

Resident Evil 4

Tom Clancy's The Division

Tomb Raider: Definitive Edition

L'Ombra di Mordor: Game of the Year Edition

Saints Row: The Third