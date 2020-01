Call of Duty: Modern Warfare ancora primo nella classifica vendite del Regno Unito

Arrivano da GSD i nuovi dati relativi alle vendite di videogiochi nel Regno Unito, questa settimana con una novità molto importante nella modalità di raccolta dati ma con il medesimo risultato ormai noto, che vede Call of Duty: Modern Warfare come il gioco più venduto.



La classifica riportata qui sotto è quella classica, stilata in base ai dati raccolti sul mercato retail, ma da questa settimana verranno raccolti anche i dati sul mercato digitale nel Regno Unito, che verranno pubblicati nei prossimi giorni. Il problema è che solo alcune compagnie hanno dato il consenso alla diffusione dei dati, come Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, EA, Focus Home Interactive, Koch Media, Microsoft, Milestone, Paradox, Sega, Sony, Square Enix, Take-Two, Ubisoft e Warner Bros, dunque la panoramica sarà comunque limitata.



In particolare, tra tutti i nomi manca Nintendo, dunque sarà difficile avere un'idea precisa dell'andamento del mercato digitale britannico senza considerare i suoi titoli sull'eShop.



In ogni caso, vediamo la top ten settimanale del mercato UK:

Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Rainbow Six: Siege Star Wars Battlefront II Red Dead Redemption 2 Monopoly Plus The Sims 4 Spider-Man