Nintendo Switch Pro in uscita nel 2020? I nostri dubbi sugli ultimi report

Il 2020 sarà l'anno della next-gen, ma forse anche di Nintendo Switch Pro . Abbiamo già parlato più volte, qui sulle pagine di Multiplayer.it e anche sul canale YouTube, di PlayStation 5 e di Xbox Series X, ma oggi l'argomento che vogliamo trattare riguarda il terzo concorrente del mercato console, ovvero Nintendo. È vero che da qualche anno a questa parte la casa di Kyoto fa gara a sé e fin dal suo arrivo sul mercato Switch è rimasta stabilmente tra le macchine più vendute e desiderate: ma cosa succederà quando l'hype per le nuove console si trasformerà in smania d'acquisto? Quali sono, insomma, i piani di Nintendo per non farsi travolgere dall'ondata della prossima generazione? Beh, questi piani si chiamano Switch Pro e stando a un recente rapporto del portale taiwanese Digiyimes sembrano finalmente pronti a essere messi in atto.

Fin dall'uscita di Switch, in molti hanno ipotizzato, o sperato, nell'uscita di un modello più potente, una sorta di versione Pro con maggiori capacità tecniche sulla falsariga di quanto visto con PlayStation 4, per esempio, o Xbox One X. E quanto raccontato da Digitimes sembra finalmente confermare che i piani di Nintendo fossero effettivamente questi, anche se analizzando bene le fonti noi non ne siamo poi così sicuri.



Ma procediamo con ordine.



Lunedì 6 gennaio Digitimes va online con un articolo intitolato: "Una nuova Switch entrarà nel processo di produzione di massa nel primo quarto del 2020". Come la maggior parte delle notizie di quel sito, il pezzo è protetto da un paywall, quindi le informazioni che arrivano alla massa sono sostanzialmente due: uno, c'è una nuova Switch che comincerà ad essere prodotta tra gennaio e marzo; due, questa Switch verrà immessa nel mercato in un qualche momento a metà del 2020; quindi la data di uscita sarebbe prima delle nuove console Microsoft e Sony, che sono previste per la fine dell'anno.

Bene, ora ricordate che in apertura dicevamo che molti hanno ipotizzato l'uscita di un modello Pro di Switch? Tra questi ci sono anche numerosi analisti, incluso un certo Serkan Toto, di Kantan Games. Non è particolarmente importante che sappiate chi sia, ma ciò che ci interessa qui è che il Dr. Toto lavora per un'azienda di consulenza che si occupa specificatamente del mercato dei videogiochi giapponesi. È quindi quello che definiremmo un esperto in materia, tanto che le sua previsioni appaiono con costanza sulle pagine di siti specializzati come gamesindustry. Toto, inoltre, è tra coloro che sostengono con forza l'ipotesi dell'arrivo della nuova Switch e anche quest'anno ha confermato la sua previsione a riguardo: "Non ho alcun dubbio - ha dichiarato il 2 gennaio, proprio a Gamesindustry - che Nintendo lancerà una "Switch Pro" nel 2020, a un prezzo di 399$. Più nello specifico, penso che avrà il supporto al 4, cartucce più grandi e componenti tecniche più avanzate".