AMD Radeon: Resident Evil 3, Monster Hunter e Xbox Game Pass in bundle?

AMD Radeon includerà in bundle con le proprie schede video Resident Evil 3, Monster Hunter: World e un abbonamento a Xbox Game Pass, stando a quanto rivelato da un retailer.



Il valore e il numero dei giochi presenti nel pacchetto aumenterà a seconda del prezzo della GPU, arrivando a includere anche titoli come Ghost Recon Breakpoint e l'appena lanciato Warcraft III: Reforged.



Nello specifico, la promozione vedrà la AMD Radeon RX 5500 XT venduta in bundle con tre giochi e tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass.



Il resto delle offerte saranno "a scalare", come illustrato nell'infografica qui in calce. Stranamente nella promo non è inclusa la nuovissima AMD Radeon RX 5600 XT.