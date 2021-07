Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X|S si mostra in gran forma in video

Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S comincia a mostrarsi in alcuni primi video di gameplay che dimostrano l'ottimo lavoro fatto da Asobo e Microsoft per la conversione della simulazione sulle console next gen, lavoro non semplicissimo considerando la natura del gioco ma che sembra essere andato decisamente bene.

Per il momento possiamo vedere un lungo video di gameplay in streaming da parte di MrNightlife caricato su YouTube, che mostra ben 3 ore e mezza di gioco in presa diretta e un video più breve da parte di Xboxsquad.fr, tanto per iniziare, ma ovviamente i materiali video non mancheranno da qui ai prossimi giorni.





Il primo dei due video consente di dare un'occhiata a diverse ambientazioni, considerando che il giocatore passa da una all'altra all'interno della sua lunga sessione di gioco, mentre il secondo si concentra su un volo radente su New York, a dimostrare come Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S riesca a gestire piuttosto bene anche un'ambientazione complessa come quella.

Arrivano anche alcune immagini riferite specificamente alla versione console della simulazione, come visibile nei tweet riportati qui sotto da parte di Matt Brown, che attestano ancora i risultati raggiunti in questa nuova veste.



Particolarmente interessanti risultano gli screenshot tratti dalla versione Xbox Series S, che dimostrano come Microsoft Flight Simulator si presenti decisamente bene anche su tale macchina, nonostante i requisiti hardware piuttosto alti che lo caratterizzano su PC. Nei giorni scorsi abbiamo anche visto che Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S occupa metà spazio senza contenuti offline, cosa che rappresenta una buona soluzione se si considera che l'installazione completa occuperà moltissimo spazio su SSD.