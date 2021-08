Lost Judgment: una ricca galleria di immagini dedicata ai mini giochi

Lost Judgement sarà pieno di mini giochi

Sega ha pubblicato una ricca galleria d'immagini di Lost Judgment per mostrare molti dei mini giochi che s'incontreranno durante l'avventura vestendo i panni di Takayuki Yagami. Sembrano essere fatti davvero bene. Vediamo le immagini:

I mini giochi saranno diversi e saranno accessibili in diversi punti della mappa di gioco. Ad esempio ci sarà un parco per lo skateboard in cui... si potrà andare sullo skateboard facendo acrobazie ed evoluzioni entro il tempo dato. Superando gli obiettivi prefissati, si otterranno punti che potranno essere scambiati con degli oggetti.

Se lo skateboard non piace, si potrà sempre ripiegare su VR Paradise, dove si potrà giocare a VR Dice & Cube e allo sparatutto con droni Aiseiros. VR Dice & Cube è sostanzialmente un gioco da tavolo in cui si combatte contro i giocatori che occupano la nostra stessa casella. Vince chi riesce a sopravvivere fino alla fine.

Come già detto, Aiseiros è invece uno sparatutto in cui si combatte usando un drone. Per superare i vari livelli bisogna distruggere un certo numero di nemici entro il tempo limite. Volendo è possibile potenziare il drone acquistando oggetti. I droni sono anche i protagonisti delle gare della DX League Ijincho, in cui sarà possibile sfidare degli agguerriti avversari a chi fa più punti.

Tra gli altri mini giochi citiamo il mini golf, le freccette, lo shogi, il mahjong, un casinò, una sala giochi classica e una più moderna di Sega in cui si può giocare a uno sparatutto in prima persona chiamato Hama f the Dead.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Lost Judgement è in sviluppo per PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. La versione PC ha avuto problemi a causa dell'attore principale del gioco.