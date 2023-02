Super Mario Bros. Il Film, annunciato un Nintendo Direct dedicato al trailer finale

Il 9 marzo 2023 alle 23:00, ora italiana, ci sarà un Nintendo Direct dedicato esclusivamente a Super Mario Bros. Il Film, in cui sarà presentato il trailer finale della pellicola in anteprima mondiale.

Nintendo ha specificato nell'annuncio che "Questo #NintendoDirect non mostrerà alcun gioco." Quindi è meglio non avere alcuna aspettativa in merito e vivere con il cuore sereno.

Naturalmente noi di Multiplayer.it seguiremo l'evento in diretta sul nostro canale Twitch. A breve vi faremo sapere tutti i dettagli in merito. Intanto ecco il canale da cui guardare il Nintendo Direct dedicato a Super Mario Bros. Il Film insieme a noi.

Realizzato da Illumination, con la consulenza del maestro Shigeru Miyamoto, che ha fatto anche da produttore, Super Mario Bros. Il Film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 6 aprile 2023. Registi del film sono Aaron Horvath e Michael Jelenic, mentre nel cast dei doppiatori inglesi figurano Chris Pratt nel ruolo di Mario, Anya Taylor-Joy in quello della principessa Peach, Charlie Day in quello di Luigi e Jack Black in quelli di Bowser.