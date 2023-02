Forza Horizon 5, oltre 28 milioni di giocatori per l'esclusiva Xbox

Forza Horizon 5 ha superato quota 28 milioni di giocatori dal lancio, avvenuto nel novembre del 2021 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One: lo rivela la leaderboard del titolo di Playground Games, confermando gli straordinari numeri totalizzati finora da questa eccellente esclusiva Xbox.

Come forse ricorderete, lo scorso anno Forza Horizon 5 ha festeggiato i 20 milioni di giocatori in meno di sette mesi, un dato che è evidentemente cresciuto di parecchio da allora, con altri otto milioni di utenti che hanno avuto modo di provare questa spettacolare esperienza di guida.

Peraltro il supporto post-lancio non si è ancora esaurito: la seconda espansione di Forza Horizon 5 verrà annunciata a breve, con una presentazione dettagliata che verrà trasmessa domani, 23 febbraio, in cui scopriremo tutti i segreti del nuovo DLC.

Il successo ottenuto finora dal racer di Playground Games non è ovviamente un caso: nella nostra recensione di Forza Horizon 5 abbiamo spiegato come questo gioco di guida abbia tutte le carte in regola per essere ricordato nei prossimi anni.