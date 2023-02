GCC Pokémon, espansione Scarlatto e Violetto: scopriamo 4 nuove carte in esclusiva

La nuova espansione del GCC Pokémon dedicata a Scarlatto e Violetto sta per arrivare. Il prossimo 31 marzo il gioco di carte collezionabili più amato al mondo si arricchirà con tantissime nuove carte che introdurranno un nuovo look e persino nuove meccaniche di gioco. In vista dell'uscita, The Pokémon Company ci ha inviato ben 4 carte da mostrare in esclusiva, tre per il sito e una per i nostri canali social. Scopriamole assieme:

La prima modifica apportata dalla nuova espansione è estetica: al posto del classico bordo giallo si torna a quello grigio, come quello delle carte giapponesi e in modo da uniformare ulteriormente l'estetica delle carte Pokémon in tutto il mondo. Inoltre la sottocategoria delle carte Allenatore (carte Aiuto, carte Stadio, ecc.), che al momento si trova in alto a destra, viene spostata nell'angolo in alto a sinistra in modo da essere più visibile nelle carte in mano ai giocatori.

Il nome dell'Energia apparirà a partire dall'espansione Scarlatto e Violetto in alto accompagnato dalla sottocategoria (Energia base o Energia speciale) mentre il simbolo dell'Energia ora apparirà in basso a destra.

Alcune di quest novità possono essere viste nelle carte seguenti:

GCC Pokémon, espansione Scarlatto e Violetto: la carta di Lechonk

Lechonk è un pokèmon base di tipo normale con un'ottima mossa da un'energia. "Odore repellente" obbliga l'avversario a spedire il suo pokémon in panchina.

GCC Pokémon, espansione Scarlatto e Violetto: la carta Allenatore Nemi

La carta Allenatore Nemi è piuttosto standard e consente di pescare tre carte aggiuntive.

GCC Pokémon, espansione Scarlatto e Violetto: la carta di Tandemaus

La carta pokémon base normale di Tandemaus ha l'abilità da due energie Doppiosmash che consente di tirare due volte una moneta e infliggere 30 punti danno ogni volta che esce testa.

Attraverso Instagram, invece, abbiamo svelato la carta di Wiglett, un pokémon d'acqua che con il giusto lancio di moneta consente di scartare la prima carta del mazzo dell'avversario.

Cosa ne pensate?