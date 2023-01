Gears Ultimate Collection e Gears 6: Xbox marketing director smentisce il leak dei giochi

Lo scorso fine settimana era emerso un presunto leak che sembrava mostrare il logo di Gears Ultimate Collection e di Gears 6, due nuovi giochi che parevano essere in sviluppo presso The Coalition, ma l'Xbox Marketing Director Guy Welch ha smentito la notizia nelle ore scorse.

Si tratta di un messaggio breve e conciso ma che dovrebbe bastare a chiudere la questione, considerando che risulta decisamente chiaro: "fake news", ha scritto Welch, commentando proprio sotto il tweet di GameRant che riportava il presunto leak.



Questo ovviamente non significa necessariamente che nessuno dei due progetti esista, ma quantomeno viene smentito il fatto che quei loghi emersi online siano veri. Per il resto, l'esistenza di un Gears 6 non dovrebbe essere messa più di tanto in dubbio, considerando che si tratta la serie principale di The Coalition, che sta anche assumendo personale per il nuovo capitolo. Più misteriosa la questione della presunta Gears Ultimate Collection, ma anche questo potrebbe essere un progetto sensato, considerando il richiamo su cui ancora può contare la serie e il fatto che solo il primo capitolo ha ricevuto un'operazione di remaster completa.

In ogni caso, a quanto pare non possiamo contare su prove che certifichino l'esistenza dei due giochi in questione, almeno per il momento. Non è una comunicazione ufficiale ma, provenendo da un Xbox Marketing Director, possiamo prenderla più o meno come una smentita ufficiale da parte di Microsoft, in attesa di scoprire cosa bolla in pentola in quel di The Coalition, che nel frattempo si sta specializzando nell'uso dell'Unreal Engine 5 come visto nella sua tech demo dell'anno scorso.