Fortnite x Dead Space: skin di Isaac Clarke disponibile e vari oggetti a tema

Epic Games ha rilasciato oggi per Fortnite il pacchetto di contenuti legato a Dead Space, che consente di trasformare il proprio personaggio in un perfetto Isaac Clarke attraverso la skin dedicata e anche alcuni oggetti legati al gioco horror in questione.

Attraverso il Pacchetto Incarichi "Strane Trasmissioni" è possibile ottenere, al prezzo di 11,99 euro, alcuni elementi in grado di caratterizzare Fortnite con oggetti e skin di Dead Space, nella fattispecie:

Costume di Isaac Clarke

Dorso decorativo RIG

Piccone Lama al Plasma

Emote Aggiornamento Bench

Il pacchetto incarichi consente anche di ottenere fino a 1.500 V-Buck, oltre ai contenuti riportati qui sopra. La riproduzione della caratteristica tuta di Isaac Clarke è particolarmente ben fatta e si tratta di un elemento fortemente caratterizzante, vista l'originalità del design.



L'iniziativa arriva in corrispondenza con il lancio di Dead Space Remake che è fissato per il 27 gennaio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, un rifacimento tecnico totale da parte di EA Motive ma strettamente legato alla storia e alla struttura di gioco del classico di Visceral Games, uscito originariamente nel 2008.