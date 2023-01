Baolo Championship Series, sta per partire il nuovo torneo di League of Legends

Tutto ormai è pronto per la nuova edizione del Baolo Championship Series, il torneo di League of Legends organizzato da Paolo Cannone in collaborazione con QLASH e Riot Games. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolto il draft che ha definito le squadre capeggiate da alcuni degli streamer più famosi d'Italia e sono stati definiti i gironi che si sfideranno il 24 e il 25 gennaio.

Ecco le formazioni:

Paolocannone : Kyrenis, Balotelli777, Minuts, Creon, Paolocannone

: Kyrenis, Balotelli777, Minuts, Creon, Paolocannone Fazz : Fazz, Malgax, Jumpi Allen, Kasumisen, Nanni

: Fazz, Malgax, Jumpi Allen, Kasumisen, Nanni Apecarro : Skar, Pow3r, La Vica, Spawn, Apecarro

: Skar, Pow3r, La Vica, Spawn, Apecarro Darkchri : Forsakenchina, MatteoHS, Ian91, Lunarys, Darkchri

: Forsakenchina, MatteoHS, Ian91, Lunarys, Darkchri Counter : Midna, Lazuriel, Cuginorap, Counter, Allerendys

: Midna, Lazuriel, Cuginorap, Counter, Allerendys Alienballien : Canelupo, Chuckissimo, Alienballien, Ceresio1995, Monaschon

: Canelupo, Chuckissimo, Alienballien, Ceresio1995, Monaschon Deidara : Deidara, Shiroriboh, Fierik, Kamisara, Angelofkou

: Deidara, Shiroriboh, Fierik, Kamisara, Angelofkou Fragola : Rykomastery, Fragola, Krisfits, Richard, Hitomi Okami

: Rykomastery, Fragola, Krisfits, Richard, Hitomi Okami Sparapaw : The Game, Sparapaw, CCRizzi, Alicesauro, Greta Rei

: The Game, Sparapaw, CCRizzi, Alicesauro, Greta Rei Terenas: Terenas, Luque, MiChiamoJennifer, Urgod, Gemello

Questi team saranno divisi in due gironi da cinque team. Il Girone A è composto dalle squadre di Terenas, Counter, Deidara, Fazz e Sparapaw e i match verranno disputati il 24 gennaio, mentre il Girone B, composto dalle squadre di Fragola, Alien, Paolo, Darkchri e Apecarro, sarà giocato il 25 gennaio. Le partite saranno trasmesse in diretta sui rispettivi canali Twitch degli influencer mentre il canale Twitch di Paolo Cannone è il punto di riferimento ufficiale della competizione.

Il 30 e il 31 gennaio si giocheranno i quarti di finale: la quarta del girone A affronterà la quinta del girone B e viceversa in un match secco. Chiunque uscirà vincitore da questi scontri dovrà poi affrontare la prima classificata del gruppo opposto al proprio nei quarti di finale in uno scontro al meglio delle 3 partite. Dall'altra parte del tabellone la seconda di un girone sfiderà la terza dell'altro. Il 1 febbraio si sfideranno le vincitrici di queste partite, così da scoprire le due squadre che, il 5 febbraio, si sfiderà in un'intensa finale LAN al meglio delle 5 partite.

Si tratta, quindi, di un buon modo per scaldare i motori e prendere confidenza con tutte le novità della stagione 2023 di League of Legends, vedendo all'opera alcuni dei più celebri personaggi della scena italiana che esploreranno, col loro stile inconfondibile e tutte le emozioni date dalla competizione, il meta di LoL.