Empire of the Ants: Microids svela immagini e dettagli del suo nuovo strategico in Unreal Engine 5

Microids ha svelato le prime immagini di Empire of the Ants, un nuovo gioco strategico basato sul famoso bestseller di Bernard Werber. Il gioco è in sviluppo con Unreal Engine 5 e sarà disponibile su PC e console (non meglio precisate al momento) nel corso del 2024.

Lo sviluppatore di Empire of the Ants è Tower Five, un piccolo team francese composto da veterani dell'industria con più di 20 anni esperienza. Il team ha lavorato a Lornsword, Agatha Christie The ABC Murders e XIII. Attualmente il team è alla ricerca di dipendenti.

Empire of the Ants è basato sull'omonimo romanzo di Bernard Werber pubblicato nel 1991. Il libro era già stato usato come fonte di ispirazione per un videogioco pubblicato nel 2000, sempre da Microids. Anche in quel caso si trattava di un gioco di strategia, ma non venne accolto con grande interesse dalla critica internazionale.

Tramite il comunicato ufficiale, viene spiegato che "Empire of the Ants offrirà un'esperienza strategica vicina alla serie di romanzi. I giocatori si immergeranno nell'universo delle formiche per vivere un'avventura epica in cui dovranno aiutare una colonia a prosperare attraverso battaglie tattiche e strategiche, in un mondo microscopico di proporzioni epiche. Esplorazione, pianificazione strategica, abilità di combattimento, ma soprattutto la creazione di alleanze tra animali selvatici saranno necessarie per uscire vittoriosi dalle numerose sfide che ci attendono."

Viene poi affermato che Empire of the Ants avrà le seguenti caratteristiche:

Partecipate a un'avventura epica: Vesti i panni di una coraggiosa formica con una visuale in terza persona ed esplora abilità uniche che possono aiutarti in battaglia e nell'esplorazione.

Un gioco strategico in tempo reale in 3D con difficoltà progressiva: Il gioco promette un'esperienza intuitiva per i nuovi arrivati, con la presenza di tutorial per imparare i fondamenti degli RTS. Il gioco offrirà anche una difficoltà scalabile e un'esperienza adattabile per i giocatori veterani, che potranno scoprire nuove meccaniche di gioco e strategie avanzate e abilità di combattimento.

Esplora splendidi ambienti e incontra la fauna locale: Il gioco offrirà una foresta foto-realistica da esplorare. Nel corso della vostra avventura potrete incontrare, conoscere e interagire con altre formiche e con gli abitanti della foresta.

Fotorealismo: l'Unreal Engine 5 permette di superare i limiti del fotorealistico delle piante e della fauna selvatica.

Narrazione basata sul ritmo delle stagioni: Il gioco presenta una narrazione che segue il ritmo delle stagioni, a cui si adattano gli ambienti e le meccaniche di gioco.

Ciclo notte-giorno: Le mappe del gioco si evolveranno a seconda dell'ora del giorno (giorno, notte, alba e crepuscolo).

Secondo la pagina Steam, Empire of the Ants sarà tradotto in italiano.