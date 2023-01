Level designer di God of War Ragnarok passa al gioco Marvel di Skydance, con Amy Hennig

Skydance Media ha fatto un acquisto interessante con il reclutamento di Elizabeth Wright, che è stata level designer in God of War Ragnarok con Sony Santa Monica ed è ora passata al team di Amy Hennig, per lavorare al nuovo gioco Marvel con Captain America e Black Panther.

Il gioco in questione è ancora ampiamente misterioso, ma abbiamo visto intanto un primo teaser trailer che sembra porre le basi per una storia davvero interessante: l'ambientazione vede infatti Captain America e Black Panther insieme in uno scenario particolare, ovvero la Seconda Guerra Mondiale, almeno in base a quanto possiamo vedere al momento.



La Hennig è autrice di Uncharted, tra le altre cose, e ha riferito che come struttura questo nuovo gioco avrà qualcosa di simile ai suoi progetti precedenti, cosa che probabilmente pone l'accento sulla componente narrativa. Tuttavia, anche il gameplay non sembra essere in secondo piano e l'arrivo della Wright è abbastanza esplicito in questo senso.

L'ex-Santa Monica si occuperà del gioco Marvel nel ruolo di senior level designer anche in questo caso, ovvero specialista nella progettazione dei livelli e delle ambientazioni del gioco, per cui possiamo aspettarci ottime cose anche su questi fronti.

Per il resto, non abbiamo ancora molte informazioni al riguardo, dunque attendiamo di vedere qualcosa di più su questo interessante progetto che non ha ancora un titolo ufficiale.