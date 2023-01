Fallout: nuovi scatti dal set della serie Amazon Prime

Idle Sloth ha segnalato una serie di nuovi scatti tratti dal set della serie Amazon Prime Video di Fallout. Potrete visualizzare gli scatti tramite le due gallerie di Imgur qui sotto.

Gli scatti immortalano una stazione di servizio fatiscente, in pieno stile Fallout. Sembrerebbe trattarsi di un set ancora in allestimento, considerando che alcuni elementi sono ancora imballati e la di macchinari.

Guardando con attenzione è possibile scorgere sulla destra del set un parcheggio con alcune vetture, mentre sotto i teli neri ci dovrebbe essere l'insegna di "Red Rocket", nota compagnia fittizia all'interno dei giochi. Tant'è che il set ricorda molto la stazione di servizio dell'immagine in testa alla notizia, tratta da Fallout 4.

Se vi sembra di aver già visto in passato questa location, c'è un motivo, oltre ai richiami a Fallout. Si tratta della stazione di servizio della Citgo situata nella Route 9W, nel New Jersey, particolarmente apprezzata da Hollywood. Dal 2012 ad oggi è infatti apparsa, in varie forme, in più di dodici tra serie TV e Film, tra cui la prima pellicola della serie John Wick e ora anche nella serie Amazon Prime di Amazon.

In precedenza abbiamo visto un breve video dietro le quinte della serie Fallout di Amazon Prime, in cui viene assicurato che l'adattamento sarà molto fedele al gioco. Al momento la prima stagione non ha una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe uscire nel corso del 2023, probabilmente in concomitanza con l'update next-gen di Fallout 4.