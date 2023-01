Hi-Fi Rush: il nuovo gioco di Bethesda verrà annunciato presto, per un noto leaker

Secondo una soffiata del noto leaker billbil-kun, Hi-Fi Rush, un nuovo gioco realizzato da Bethesda e Tango Gameworks, verrà annunciato presto, forse già durante il Developer_Direct di Xbox e con possibile pubblicazione immediata.

Forte delle sue fonti, billbil-kun afferma inoltre che Hi-Fi Rush verrà pubblicato sia in una versione standard che Deluxe e che è stato classificato come "Teen" dall'ESRB statunitense e PEGI 12 dalla rating board europea.

I primi rumor su Hi-Fi Rush sono iniziati a circolare alla fine del 2020, quando Zenimax registro il trademark del gioco. Le voci di corridoio dei mesi scorsi non lo descrivono come una grossa produzione AAA, ma piuttosto come un progetto più contenuto, un po' come il Pentiment di Obsidian.

Per quanto riguarda il gioco in sé, ci sono informazioni contrastanti: si parla di uno titolo di stampo sci-fi, tra chi lo descrivere come uno shooter e chi come un brawler. C'è anche chi parla di uno stile visivo simile a Jet Set Radio, anche se non si direbbe dai concept art condivisi su ResetERA.

Se l'informazione condivisa da billbil-kun si dimostrerà veritiera, scopriremo la verità forse già durante il Developer_Direct di Xbox che andrà in onda domani sera.