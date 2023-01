Ubisoft assume un ex-Guerrilla Games per "dare forma alla interazioni sociali" dei futuri giochi

Ubisoft ha assunto Bernd Diemer, un ex membro di Guerrilla Games ma anche di Crytek ed Electronic Arts. Nella compagnia francese l'uomo dovrà occuparsi di "dare forma alle interazioni sociali" dei futuri giochi della compagnia.

"Sono onorato di entrare a far parte di Ubisoft e di avere l'opportunità di collaborare con team di talento provenienti da tutto il mondo così da plasmare il futuro delle esperienze sociali nei giochi Ubisoft", ha dichiarato Diemer in un comunicato.

"[I team di Ubisoft] sono noti per essere la propria capacità di creare comunità dinamiche e diversificate, grazie a funzionalità innovative e proprietà intellettuali potenti che permettono ai giocatori di trovare un terreno comune. Sono entusiasta di collaborare con i team della compagnia in tutto il mondo per elevare le esperienze sociali nei nostri giochi a nuovi livelli".

Gli elementi "sociali" nei videogiochi non sono certo una novità, ma nel corso degli ultimi anni - con la crescita dei "game a service" online in continuo aggiornamento e ampliamento - sono divenuti una componente fondamentale all'interno di strategie commerciali ad ampio respiro che possano concedere alle compagnie entrate regolari tramite giochi di grande successo, come ad esempio Fortnite o GTA Online.

"Oggi i giochi sono più che intrattenimento: sono spazi virtuali in cui le persone possono creare connessioni e condividere esperienze significative", ha dichiarato Marie-Sophie de Waubert, vicepresidente senior, in un comunicato stampa.

"L'esperienza sociale è un elemento sempre più essenziale della strategia di Ubisoft per raggiungere un nuovo pubblico e non vediamo l'ora di dare il benvenuto a Bernd nel Global Creative Office, dove lavorerà a stretto contatto con i nostri team di produzione per dare vita alla nostra visione dei giochi come luoghi in cui ogni giocatore può essere il proprio sé autentico e trovare la propria comunità."

Secondo le voci, Ubisoft ha 11 giochi in uscita entro la fine di marzo 2024, quindi Bernd avrà molto da fare.