WWE 2K23: la versione PC è si basa su quelle old-gen per PS4 e Xbox One

Stando alle informazioni riportate sul sito ufficiale di WWE 2K23 e successivamente confermate da 2K, la versione PC si basa su quelle old-gen per PS4 e Xbox One, come accaduto con le precedenti iterazioni della serie.

Un primo importante indizio arriva dalle FAQ ufficiali del gioco, dove la versione PC di WWE 2K23 viene classificata tra quelle "di generazione precedente" come PS4 e Xbox One.

"L'Edizione Standard è disponibile sulle piattaforme di generazione precedente (PS4, console Xbox One e PC) e sulle console di generazione attuale (PS5 e Xbox Serie X|S) nei formati fisici e digitali", recitano le FAQ in italiano.

Nel cast di WWE 2K23 ci sarà anche Hulk Hogan

Per scrupolo abbiamo contattato 2K Games, che ha confermato che la versione PC di WWE 2K23 sarà effettivamente quella old-gen. Tuttavia viene chiarito che, a differenza di quanto visto con NBA 2K23, non ci saranno feature esclusive per console Next Gen, ovvero PS5 e Xbox Series X|S. Quindi differenze grafiche a parte, tutte da valutare in sede di recensione, le varie versioni di WWE 2K23 saranno identiche per quanto riguarda gameplay, modalità e contenuti.

WWE 2K23 è stato annunciato ieri per PC e console con un trailer, con data di uscita fissata al 17 marzo 2023. Ecco tutti i dettagli sulle edizioni disponibili nei negozi fisici e digitali.