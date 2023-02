WWE 2K23: la versione PC sarà alla pari con quelle PS5 e Xbox Series X, conferma Visual Concepts

La versione PC di WWE 2K23 sarà alla pari con quelle "next-gen" per PS5 e Xbox Series X, contrariamente a quanto erroneamente comunicato in precedenza da 2K stessa. La conferma arriva dal creative director di Visual Concepts, Lynell Jinks.

Facciamo un breve riassunto. Pochi giorni dopo l'annuncio di WWE 2K23, è stata pubblicata una FAQ sul sito ufficiale del gioco in cui la versione PC veniva classificata tra quelle di "generazione precedente" assieme a PS4 e Xbox One. Per scrupolo avevamo contattato 2K Games che ci aveva confermato che la versione PC di WWE 2K23 sarebbe stata effettivamente quella old-gen.

Ora tuttavia è arrivata praticamente una "smentita ufficiale alla conferma ufficiale". Jinks ha infatti dichiarato in che su PC WWE 2K23 non avrà nulla da invidiare alle versioni PS5 e Xbox Series X, chiaramente a patto di avere un hardware abbastanza performante.

"Se hai scheda video buona, è alla pari con le console next-gen", ha detto Jinks in un'intervista con WCCFTECH. "Quando sviluppiamo un gioco, lavoriamo su PC. Tutti i nostri strumenti funzionano su PC. Esportiamo il gioco da PC e lo facciamo girare su console. Tutto il codice di gioco è scritto sul computer. Quindi, se guardiamo al 4K o altre cose, a seconda della scheda video puoi avere la stessa esperienza. Sfortunatamente pagherai molto di più per ottenere quell'esperienza, ma probabilmente è più facile trovare una buona GPU rispetto a una PS5 o una Xbox Series X nella situazione attuale".

Anche la redazione di WCCFTECH per sicurezza dopo l'intervista ha contattato 2K, che stavolta invece ha confermato che la versione PC di WWE 2K23 sarà alla pari di quelle next-gen.

WWE 2K23 sarà disponibile a partire dal 17 marzo 2023. A inizio mese abbiamo pubblicato il nostro provato del nuovo titolo di wrestling.