WWE 2K23, abbiamo provato il ritorno del wrestling su PC, PlayStation e Xbox

Il successo del wrestling in Italia è sempre andato a ondate. Quando tutti gli elementi che compongono questo sport-spettacolo si allineano, i fan dello show della WWE si moltiplicano. Quando manca anche uno di questi elementi propulsivi, tendiamo a dimenticarci di Cena, Lesnar, Undertaker e soci. Non è una cosa recente, è successo nei primi anni '80 con Antonio Inoki, il catch e l'Uomo Tigre. Poi è stato il turno della WWF con Hulk Hogan, Macho Man e André The Giant e i loro film, giocattoli e serie TV. Dopo circa 10 anni si è tornati a parlare del wrestling spinti dal successo di atleti come Eddie Guerrero, HHH, Rey Mysterio e i primi vagiti di John Cena e Randy Orton anche perché contemporaneamente la televisione generalista è tornata a trasmettere gli show settimanali in chiaro e giochi come WWE SmackDown! Here Comes the Pain contribuivano a pompare la popolarità del wrestling anche tra i videogiocatori.

Questa premessa per dire che il wrestling in questo momento non sta vivendo un picco popolarità, soprattutto da noi dove è stato relegato su network minori. Anche in patria, però, la WWE sta subendo la concorrenza non solo di altre leghe similari, avversari che finora ha sempre regolato (basti pensare alla WCW, ECW, etc...), ma anche degli altri sport di combattimento. La crisi della televisione e il Covid, poi, hanno ulteriormente complicato le cose. Contemporaneamente dai videogiochi non è arrivata una mano, con lo storico sviluppatore Yuke's che era finito in una spirale negativa dalla quale non è riuscito ad uscire e 2K Sports, il nuovo partner, che ha fatto fatica a trovare velocemente una quadra.

Visual Concepts, però, è uno studio che ha il curriculum e l'esperienza sia per sopportare qualche critica, sia per trovare il modo di coniugare le esigenze della WWE con quelle di un videogioco. In vista dell'uscita del 17 marzo su PC, Xbox One e Series X|S e PlayStation 4 e 5, siamo andati negli uffici di 2K di Londra per provare WWE 2K23 e testare con mano alcune delle novità di questa edizione.