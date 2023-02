Dead Space Remake: Glen Schofield ringrazia EA Motive, è il papà della serie e The Callisto Protocol

Glen Schofield si è complimentato e ha ringraziato il team di EA Motive per la cura e il rispetto con cui ha realizzato Dead Space Remake. Per chi non lo sapesse, Schofield è il co-creatore della serie, nonché il CEO di Striking Distance, lo studio che di recente ha pubblicato The Callisto Protocol.

"A tutti voi che avete lavorato all'originale, grazie per il vostro contributo nella realizzazione di un gioco straordinario. Ha resistito alla prova del tempo. E a Motive, grazie per la tua cura nell'aver ricreato fedelmente il gioco. Congratulazioni", ha scritto Schofield, in risposta a un post celebrativo pubblicato dalla figlia Nicole, che ha lavorato tra l'altro come enviromental artist di The Callisto Protocol.

Dead Space Remake

Schofield è stato il creatore ed executive producer del Dead Space originale uscito nel 2008. Successivamente ha lasciato Electronic Arts per fondare Sledgehammer Games nel 2009, studio di proprietà di Activision Blizzard e che realizza tutt'oggi giochi della serie Call of Duty. Nel 2019 si è unito a Krafton ed è diventato il CEO del nuovo team di Striking Distance Studios. Il primo progetto dello studio è stato The Callisto Protocol, pubblicato a dicembre 2022 su PC e console.

Data la natura da survival horror sci-fi ambientato nello spazio, l'impostazione in terza persona e varie meccaniche di gioco sovrapponibili a Dead Space, il gioco è stato paragonato in più occasioni al remake realizzato da EA Motive uscito nei negozi la scorsa settimana, come ad esempio in questo video confronto.