Epic Games Store: i giochi gratis del 2 febbraio 2023 sono disponibili, link al download

Da ora sono disponibili su Epic Games Store i giochi gratis di giovedì 2 febbraio 2023. Come annunciato la scorsa settimana i titoli in questione sono Dishonored: La Morte dell'Esterno e City of Gangsters.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del data dalle loro pagine dedicate. Da qui potrete raggiungere quella di Dishonored: La Morte dell'Esterno e da qui quella di City of Gangsters.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 9 febbraio 2023, per riscattare i giochi. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Dishonored: La Morte dell'Esterno è un'espansione standalone del secondo capitolo della serie Arkane. In questa avventura vestiremo i panni dell'assassina Billie Lurk che avrà il compito di portare a termine il più grande omicido mai concepito, con l'aiuto del mentore Daud. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.

"Vesti i panni di Billie Lurk, anche nota come Meagan Foster, un tempo uno dei sicari più famigerati di Dunwall. Riunisciti con il tuo vecchio mentore, il leggendario assassino Daud, per portare a termine il più grande omicidio mai concepito: uccidere l'Esterno, una figura divina che Billie e Daud ritengono responsabile dei momenti più bui dell'impero. Avventurati negli angoli peggiori di Karnaca per svelare il mistero dell'Esterno e delle sue origini. Affronta avversari letali, antichi poteri e difficili decisioni che cambieranno per sempre il mondo che ti circonda."

"Basato sulle dinamiche di gioco e sullo stile grafico peculiari di Dishonored 2, La morte dell'Esterno presenta tutti gli elementi caratteristici della serie, tra cui un sistema di combattimento brutale, un'impostazione dei livelli unica e una storia coinvolgente che cambia a seconda delle tue scelte. Personaggi intriganti e azione frenetica caratterizzano La morte dell'Esterno, il punto di partenza ideale per chi si avvicina alla serie di Dishonored, ma anche un'importante espansione delle dinamiche e del mondo di gioco che i fan di lunga data hanno imparato ad amare."

Dishonored: La Morte dell'Esterno

City of Gangsters è un titolo di genere gestionale in cui i giocatori sono chiamati a controllare un impero incriminale, partendo dal basso fino ad arrivare a gestire locali clandestini, distillerie e corrompere la polizia.

"Dai vita a una nuova organizzazione criminale e sviluppa una macchina fabbrica soldi perfettamente funzionante. Allestisci spacci clandestini e distillerie illegali. Gestisci le catene di produzione e la distribuzione delle risorse. Contrabbanda la merce da fuori città e corrompi la polizia per farle chiudere un occhio. Crea una banda potente e tieni a bada la concorrenza. Elimina i tuoi rivali e controlla l'intera città, ma soprattutto, continua a fare soldi a palate."

"Siamo nel 1920, l'inizio dell'epoca del proibizionismo negli Stati Uniti. Da un momento all'altro, tramite emendamento, viene sancito il bando di un enorme settore dell'economia nazionale: si ordina la chiusura dei locali che distribuiscono sostanze definite illecite, mentre distillerie e birrerie interrompono l'attività. Però sta anche nascendo una nuova era: l'epoca d'oro dei contrabbandieri, dei mercati neri, della produzione illegale e della criminalità organizzata."

Che ne pensate, siete soddisfatti dei regali dell'Epic Games Store del 2 febbraio 2023? Fatecelo sapere nei commenti.

Oggi inoltre è stato annunciato il gioco gratis dell'Epic Games Store che sarà disponibile a partire dal 9 febbraio.