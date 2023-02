Epic Games Store: il gioco gratis del 9 febbraio 2023 è stato annunciato ufficialmente

È stato annunciato il gioco gratis per PC dell'Epic Games Store della prossima settimana. Dal 9 febbraio 2023 potrete scaricare gratuitamente Recipe for Disaster.

Recipe for Disaster è un gestionale in cui i giocatori sono chiamati a prendere le redini di un ristorante, nel tentativo di farlo diventare di successo. Dovremmo gestire sia la cucina che la sala, il personale, personalizzare il menu in base alle esigenze della clientela e occuparci di tutti gli aspetti del competitivo campo della ristorazione, ben consci che la linea che separa un locale di successo da un disastro è più sottile di quello che sembra.

Potrete scaricare Recipe for Disaster a questo indirizzo a partire dalle 17:00 del 9 febbraio. Di seguito trovate la descrizione ufficiale.

Recipe for Disaster

"Recipe for Disaster è un gioco gestionale che ti mette alla prova nel creare e gestire un ristorante di successo. Che sia risollevare le sorti di strutture in fallimento in scenari predefiniti o dare vita alla tua visione nella modalità di gioco libero, dovrai progettare con cura i ristoranti, assumere e gestire il personale, personalizzare i menù e sperimentare con gli ingredienti per creare nuovi e deliziosi piatti che lasceranno i tuoi clienti senza parole. Sembra un sogno, vero? Invece no."

"Aprirsi una strada nel frenetico e stressante mondo della ristorazione è tutt'altro che semplice. In fin dei conti, questa industria è costruita sulle persone; e rendere tutti felici, motivati e soddisfatti è a dir poco un miracolo! Seri difetti caratteriali e una grave mancanza di competenze nella tua squadra potrebbero interrompere il flusso del servizio, mentre l'atteggiamento volubile e i gusti peculiari dei tuoi clienti potrebbero mettersi tra te e i punteggi delle importanti recensioni positive che potresti ricevere."

"Con costanza, una gestione intelligente e una grande quantità di compromessi, il tuo ristorante crescerà, aprendosi a nuove opportunità e sfide man mano che attirerai sempre più clienti, ispettori sanitari e critici gastronomici che attraverseranno la tua porta d'ingresso. Amplia la tua sede, migliora il personale e percorri la linea sottile tra la gloria gastronomica e la rovina del ristorante."

Che ne pensate del gioco gratuito in arrivo su Epic Games Store la prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti.

Se ancora non li avete scaricati, ecco i giochi gratuiti per PC disponibili da oggi, 2 febbraio 2023, su Epic Games Store.