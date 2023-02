PS5: le quote di mercato in USA sono aumentate, il 30% degli utenti non ha mai avuto una PS4

Dai dati riportati da Sony PlayStation relativi al terzo trimestre dell'anno fiscale corrente e le parole del CFO Hiroki Totoki, apprendiamo che le quote di mercato di PS5 stanno aumentando negli Stati Uniti e che il 30% degli utenti attivi mensili (MAU) non ha mai avuto una PS4.

Il secondo dato è sicuramente interessante: significa che circa un terzo degli utenti attivi di PS5 sono nuovi giocatori che si sono affacciate al medium a partire da questa generazione o di persone che hanno deciso di passare a PlayStation dopo aver giocato su PC, Xbox e Nintendo.

Rimanendo in tema, Sony ha anche svelato che il MAU di PS5 è aumentato del 30% a dicembre grazie alla penetrazione nel mercato di PS5. Inoltre, non solo la console sta attirando nuovi giocatori, ma a quanto pare nell'ultimo trimestre è aumentato anche il coinvolgimento degli utenti che sono passati da PS4 a PS5, basandosi sul fatto che il loro tasso di abbonamento a PS Plus, tempo di gioco e la spesa media è aumentata rispetto a quando giocavano su old-gen.

Durante l'incontro con gli azionisti, Hiroki Totoki ha affermato che le quote di mercato di PS5 in Europa sono più alte rispetto ai suoi "pari", leggasi Xbox. In USA a quanto pare durante l'estate il divario con la concorrenza si è ridotto, ma di recente "è aumentato in maniera significativa", probabilmente grazie ai nuovi stock di PS5 immessi sul mercato.

"Rispetto ai nostri pari, in Europa la nostra posizione è più alta. Stiamo mantenendo una posizione elevata.", ha detto Totoki come segnalato dall'utente Twitter Genki. "In estate c'è stata una certa riduzione del divario negli Stati Uniti, ma di recente la nostra quota è aumentata in maniera significativo."

Oggi abbiamo appreso anche che PS5 ha raggiunto quota 32 milioni di unità vendute nel mondo, con un incremento record nell'ultimo trimestre.