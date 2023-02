Offerte eBay: nuovo codice sconto adatto a informatica, telefonia e tanto altro

È disponibile adesso un nuovo coupon di eBay Italia che permette di ottenere uno sconto del 10% su una serie di prodotti e di categorie. Il codice da inserire è PIT10PERTE2023 e può essere applicato su una serie di acquisti, compresi videogiochi (anche se ad ora c'è davvero poco), console, informatica e non solo. Vediamo tutti i dettagli in modo preciso.

Il codice sconto PIT10PERTE2023 è valido dal 2 febbraio al 31 dicembre 2023, precisamente fino alle 23:59. Lo sconto è del 10%, come detto, e non ha nessun minimo. Il codice può essere usato fino a 6 volte per ogni utente e a ogni utilizzo può applicare uno sconto di non oltre 50€. In totale, quindi, ogni account può ottenere un massimo di 300€ di sconto divisi su sei acquisti.

Le categorie incluse in questa promozione di eBay sono le seguenti:

Casa, arredamento e bricolage

Telefonia fissa e mobile

TV, audio e video

Informatica

Auto e moto: ricambi e accessori

Elettrodomestici

Giardino e arredamento esterni

Bellezza e salute

Sport e viaggi

Abbigliamento e accessori

Videogiochi e Console

Hobby creativi

Strumenti Musicali

Commercio, ufficio e industria

Orologi e gioielli

Se siete in cerca di offerte, potete ad esempio trovare una serie di sconti divisi per categoria ai seguenti indirizzi:

Lo sconto non si applica su qualsiasi venditore, ma solo su una lista specifica decisa da eBay. Si tratta però di una lista molto lunga che include i venditori professionali più noti, come monclick-italia, eshopping.srl, neophoniastore e non solo. Se volete vedere una lista completa potete visualizzarla a questo indirizzo.

Diteci, vi è qualcosa che desiderate acquistare con lo sconto di eBay Italia, oppure esplorerete le offerte in cerca dell'occasione migliore?

