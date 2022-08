PlayStation Store, giochi PS4 a meno di 3 euro con le nuove offerte

Le nuove offerte del PlayStation Store includono una serie di giochi PS4 che è possibile acquistare a meno di 3 euro: letteralmente due spiccioli, da investire senza pensarci due volte per recuperare titoli che riteniamo meritevoli della vostra attenzione.

I primi che vi consigliamo sono Outlast (PS4, 1,89€ anziché 18,99) e Outlast 2 (PS4, 2,99€ anziché 29,99), dunque l'intera serie horror sviluppata da Red Barrels, retta da una meccanica legata all'uso della videocamera con sensore notturno. Nei due episodi ci troveremo ad affrontare situazioni davvero da incubo, con la sola possibilità di scappare e nasconderci in caso di pericolo.

Se invece preferite combattere e vi piacciono i picchiaduro a scorrimento che però non si prendono troppo sul serio, c'è quella pikkola perla di Zombie Vikings (PS4, 2,39€ anziché 11,99, con un 10% di sconto extra per gli abbonati a PlayStation Plus) che potrebbe fare al caso vostro. I protagonisti del gioco sono infatti una squadra di, uh, vichinghi zombie alle prese con avversari tanto forti quanto assurdi, nell'ambito di un'esperienza che è possibile affrontare da soli o in cooperativa per quattro partecipanti, sia in locale che online.

Ancora azione cooperativa, in questo caso declinata in uno stile del tutto simile a quello del classico Left 4 Dead, la troviamo in Warhammer: End Times - Vermintide (PS4, 2,99€ anziché 29,99), l'action in prima persona sviluppato da Fatshark e ambientato nell'universo di Warhammer: al comando di cinque eroi dovremo contrastare l'invasione che minaccia di distruggere il mondo.

Sono inoltre disponibili a prezzi ridicoli lo stealth action Aragami (PS4, 2,99€ anziché 19,99), il controverso horror game Agony (PS4, 1,99€ anziché 19,99) e infine lo sparatutto open world Homefront: The Revolution (PS4, 1,99€ anziché 19,99).