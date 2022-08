Red Matter 2: la recensione di un nuovo prodigio tecnico per Meta Quest 2

Quando lo sviluppatore Vertical Robot annunciò Red Matter 2 e con esso tutte le migliorie tecniche che il seguito avrebbe vantato rispetto al suo predecessore -lo dobbiamo ammettere con un po' di vergogna- provammo tenerezza. Il gioco è disponibile dal 18 agosto sulle piattaforme di Meta Quest 2, Rift e Steam, ma era proprio la versione per il visore di casa Meta che ci lasciava perplessi. Com'è possibile che in un mercato come quello della realtà virtuale, dominato da prodotti di eccellenza tecnica come Half-Life: Alyx , fosse possibile realizzare un titolo per Meta Quest 2 che potesse implementare un sistema di luci dinamico, ray tracing e tutto quello che Vertical Robot aveva mostrato? Eppure, contro ogni aspettativa, lo sviluppatore madrileno ha mantenuto le promesse, creando quello che a oggi è l'esperienza tecnicamente più sbalorditiva per Meta Quest 2. Sia chiaro, non siamo di fronte a un gioco perfetto, e del perché ve ne parleremo nel corso della recensione di Red Matter 2 per Meta Quest 2, ma è indubbiamente il nuovo standard qualitativo da raggiungere su questa piattaforma.

Storia e interfaccia comandi

Una delle stazioni spaziali sovietiche di red Matter 2

Per chi non conoscesse la serie, Red Matter è un avventura narrativa sci-fi a base di puzzle ambientali, che racconta la storia di un astronauta intento a investigare su misteriosi eventi accaduti su una base spaziale russa. Qui il protagonista scopre l'esistenza di una sostanza aliena, chiamata materia rossa, e tutti i segreti a questa correlata. Il primo capitolo si chiudeva con un colpo di scena inaspettato e molto ben assestato, che non lasciava intuire la possibilità di un seguito. La bravura di Vertical Robot, sul piano narrativo, è stata quella di trovare un modo per collegare gli eventi direttamente al primo Red Matter. Il secondo episodio inizia, infatti, immediatamente dopo la fine del primo: il nostro protagonista, ora a conoscenza di molti più fatti che in passato, adesso è alla ricerca di un suo vecchio compagno. Il viaggio lo porterà in diverse stazioni spaziali, dove apprenderà ancor più segreti sulla materia rossa.

Red Matter 2 si configura come un perfetto more of the same, termine che qui utilizziamo con accezione positiva. Il gioco, infatti, propone tutto ciò che già era presente nel primo capitolo, andandolo a migliorare oltre che ad arricchirlo con nuovi elementi. L'interfaccia comandi è rimasta pressoché invariata, con il protagonista che può sfruttare la sua fedele tuta spaziale. Questa è dotata di due strumenti multi-oggetto posizionati in prossimità delle mani: non sono altro che i due controller di Meta Quest 2, mimetizzati però alla perfezione all'interno del gioco. Questo escamotage fornisce al giocatore un'interfaccia comandi sempre chiara, leggibile e immediata, che rende l'immersione nell'avventura ancora più verosimile.

La tuta è dotata di due strumenti identici ai controller di Meta Quest 2

Sul controller sinistro vengono equipaggiati un gancio a quattro dita, per simulare la presa della mano (il protagonista non toccherà mai direttamente oggetti estranei), una torcia con un sistema di lanciarazzi, per sparare bengala luminosi, e lo scanner, utile per tradurre i testi in cirillico sparsi per le stazioni spaziali. Sempre sulla mano sinistra si trova uno spinotto estraibile, da utilizzare con computer e plance elettroniche per hackerare sistemi informatici. A questa procedura segue spesso un minigioco composto dall'ologramma di uno spazio tridimensionale e una o più sfere. L'obiettivo è posizionare questi globi in posizione corretta, individuabile grazie a un sonar: più sarete vicini al punto esatto in cui collocare la sfera nello spazio, più frequente sarà il suono intermittente emesso dalla sfera. Questo è forse l'unico puzzle di cui viene spiegato il funzionamento al giocatore, ma ammettiamo che la descrizione fornita la prima volta in fase di tutorial non è stata così chiara.

Sulla mano destra, invece, troviamo sempre un gancio a quattro dita e, novità introdotta da Red Matter 2, una pistola laser. La presenza della pistola consente di avere, da circa metà gioco in poi, alcune fasi decisamente più action, che vanno a equilibrare il ritmo dell'intera avventura. L'arma si surriscalda facilmente e dovrà essere il giocatore, premendo uno dei dorsali del controller, a raffreddare manualmente la bocca da fuoco. Questo suggerisce al giocatore di non avere a che fare con una vera e propria arma: certo, la si può e si deve usare per scopi offensivi, ma non solo. La pistola risulta essere molto utile, se non essenziale, durante la risoluzione di alcuni puzzle, suggerimento che viene dato al giocatore nelle prime fasi di utilizzo e che diventa poi essenziale nel corso dell'avventura. Ammettiamo di essere rimasti bloccati in alcune sezioni del gioco proprio perché ci siamo dimenticati di avere in dotazione uno strumento utile non solo in combattimento. Quindi, se volete giocare a Red Matter 2, ricordatevi che la pistola è vostra amica e non serve solo per abbattere nemici!