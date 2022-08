Xbox Game Pass, agosto 2022: i giochi della seconda metà del mese per gli abbonati

Vediamo la lunga lista di giochi in arrivo per la seconda metà del mese di agosto 2022 nel sempre più ricco catalogo di Xbox Game Pass.

Questo agosto 2022 si sta dimostrando un mese di grande interesse per Xbox Game Pass e PC Game Pass, visto che porta con sé, solo per quanto riguarda la seconda metà del mese, ben 14 nuovi giochi all'interno del catalogo. Oltre all'aggiornamento standard annunciato già alcuni giorni fa, infatti, sono emerse anche altre sorprese nel corso di questa settimana, tra le aggiunte da parte di Bethesda in occasione del QuakeCon 2022 e l'inserimento a sorpresa di Death Stranding, che ha rappresentato un evento di notevole portata. Continua a emergere, peraltro, una grande attenzione in particolare al PC Game Pass, visto che molte delle aggiunte sono dedicate alla piattaforma Windows: considerata in precedenza più trascurata rispetto alle console, la sezione PC del Game Pass sta invece assumendo sempre più rilievo, anche attraverso aggiunte esclusive che arricchiscono notevolmente il servizio e, di conseguenza, anche l'offerta complessiva di Xbox Game Pass Ultimate. Facciamo dunque la consueta panoramica sui giochi in arrivo nella seconda metà di agosto 2022 in Xbox Game Pass.

Coffee Talk - PC, Xbox e Cloud, 16 agosto Coffe Talk, uno screenshot Sviluppato da Toge Productions, Coffe Talk può essere considerato una sorta di visual novel, andandosi a inserire in quello che sembra essere diventato un vero e proprio sotto-genere: la simulazione di bar narrativa. Ha qualcosa a che fare con VA-11 Hall-A, da questo punto di vista, ma Coffee Talk si sviluppa in maniera diversa, come una vera e propria raccolta di racconti antologici che hanno come comune denominatore l'ambientazione e il luogo in cui questi vengono raccontati. Nei panni del gestore di un bar che apre solo la sera, all'interno di una Seattle contemporanea ma alternativa popolata da personaggi che sembrano usciti da un universo fantasy, ci troviamo ad assistere a diverse storie di ragazze e ragazzi, uomini e donne ma anche elfi, orchi e creature variegate, ognuno con una storia da raccontare. Somministrando bevande varie, possiamo in qualche modo influenzare lo sviluppo delle storie e la narrazione nel gioco.

An Elder Scrolls Legend: Battlespire - PC, 18 agosto An Elder Scrolls Legend: Battlespire, un'immagine del gioco Datato 1997, An Elder Scrolls Legend: Battlespire è un elemento particolare all'interno della celebre serie di RPG Bethesda, concepito come prequel di The Elder Scrolls: Arena, costruito sul motore di Daggerfall. Anche la struttura e il gameplay si presentano piuttosto diversi dal solito: in questo caso abbiamo a che fare con un RPG dungeon crawler più portato all'azione e con mappe chiuse e strutturate, ben diverse dall'open world tipico degli altri capitoli. La storia ci trasporta nell'avamposto di Battlespire, un centro di addestramento dell'accademia imperiale da cui non arrivano più notizie: giunti sul posto, scopriamo che le forze daedriche stanno stringendo d'assedio la fortezza, spingendosi all'interno del regno. Il nostro scopo è dunque affrontare la minaccia e cercare di chiudere il portale da cui sono penetrate le forze oscure.

Quake 4 - PC, 18 agosto Quake 4, una scena Prosegue la raccolta dei grandi classici id Software su Game Pass con Quake 4, capitolo uscito nel 2005 e frutto di una collaborazione con Raven Software, seguito più o meno diretto di Quake 2 per quanto riguarda la base narrativa. Dopo l'uccisione del leader degli Strogg, le forze terrestri decidono di attaccare direttamente il pianeta degli alieni e nel gioco ci troviamo proprio a guidare il gruppo d'assalto Rhino Squad, nei panni del caporale Matthew Kane, con lo scopo di guidare l'invasione. Si tratta di uno sparatutto in prima persona dall'impostazione decisamente classica, secondo lo stile tipico di id Software, caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica e con venature alquanto oscure, nonché interessanti colpi di scena. Nella ricerca di un modo per sbarazzarci dei nemici, ci si trova infatti a doverci avvicinare sempre di più alla loro stessa natura.

Return to Castle Wolfenstein - PC, 18 agosto Return to Castle Wolfenstein, una scena del gioco Seguito del mitologico Wolfenstein 3D, ovvero il gioco che ha praticamente inventato il genere FPS, Return to Castle Wolfenstein è un titolo composito, costruito in collaborazione da Grey Matter per quanto riguarda il single player e da Nerve Software per il multiplayer. Il risultato è un gioco ovviamente un po' datato a questo punto, essendo uscito più di 20 anni fa, ma comunque ancora godibile grazie al suo gameplay classico e sempre valido. L'ambientazione fanta-storica da fumettone è sempre interessante, se presa ovviamente alla leggera, con altri incredibili retroscena svelati su questa reinterpretazione fantasiosa della Seconda Guerra Mondiale e dell'occultismo legato alle forze naziste. Basato sull'engine di Quake 3 Arena, il gioco si presentava particolarmente avanzato all'epoca, con ambientazioni ampie, momenti narrativi e un'intelligenza artificiale notevole, per il periodo.

The Elder Scrolls Adventures: Redguard - PC, 18 agosto The Elder Scrolls Adventures: Redguard è stato uno dei primi con grafica pienamente 3D Oltre a Battlespire, si continua con le digressioni sulla serie storica di RPG Bethesda con The Elder Scrolls Adventures: Redguard, un capitolo davvero molto particolare per il franchise. Si tratta di un gioco che fa un po' da ponte fra i capitoli originali come Daggerfall e l'inizio del nuovo corso della serie con Morrowind, grazie soprattutto al passaggio tecnologico verso l'uso della grafica 3D piena. La storia racconta le gesta di Cyrus, leggendario mercenario Redguard, che tenta di condurre una rivolta contro le soverchianti forze imperiali: nel periodo in cui si svolge il gioco, l'imperatore Tiber Septim è riuscito a unificare l'intero territorio di Tamriel sotto il proprio controllo, compreso il territorio di Hammerfell con i possenti Redguard, ma proprio da questi parte una rivolta in grado di mettere a rischio lo strapotere centrale. L'action RPG appare oggi inevitabilmente datato, ma ha ancora un fascino molto particolare, sperando che questa build sia più a riparo dai bug rispetto ad altre.

Wolfenstein 3D - PC, 18 agosto Wolfenstein 3D ha praticamente inventato gli FPS Qui ci troviamo di fronte a quello che può essere considerato l'iniziatore degli sparatutto in prima persona in senso moderno: Wolfenstein 3D è un gioco che ricopre un ruolo fondamentale nella storia dei videogiochi e che dovrebbe essere giocato da tutti. Nel caso non abbiate avuto modo di farlo in precedenza, potete rimediare ora con l'introduzione del vecchio titolo id Software all'interno del Game Pass. Uscito originariamente nel 1992, Wolfenstein 3D racconta la storia di B.J. Blazkowicz alle prese con il nucleo centrale delle forze del Terzo Reich durante una versione alternativa della Seconda Guerra Mondiale, all'interno di una missione speciale di infiltrazione nel castello di Wolfenstein. È di fatto uno dei primi giochi a introdurre l'inquadratura che diverrà poi tipica degli FPS, direttamente dagli occhi del protagonista di cui vediamo soltanto mani e arma, con tutto il mondo di gioco che si muove in 3D intorno a noi. Un'esperienza ancora di notevole impatto.

Death Stranding - PC, 23 agosto Death Stranding Il gioco di maggiore impatto di questa mandata, nonché dell'intero mese di agosto 2022 (e non solo) è probabilmente Death Stranding, il particolare action adventure di Hideo Kojima caratterizzato da una strana e affascinante ambientazione futuristica e post apocalittica. Nell'improbabile caso in cui non sappiate di cosa si tratti, vi rimandiamo alla recensione di Death Stranding, ma basta un veloce sguardo a video e immagini per capire come si tratti di un titolo molto particolare, in grado di costruire un immaginario profondo e sfaccettato come spesso accade ai titoli di Kojima. Il grande stupore per l'arrivo del gioco su Game Pass è derivato, ovviamente, dallo stretto legame tra il titolo in questione e Sony PlayStation, che rende questo approdo nel servizio Microsoft un evento alquanto storico, sebbene preceduto già dal caso di MLB The Show. In ogni caso, è un altro modo per consentire a un pubblico sempre più ampio di sperimentare questo strano e fantastico gioco, che ci trasporta in un mondo inquietante, ma caratterizzato come solo Kojima Productions è in grado di fare.

Midnight Fight Express - PC, Xbox e Cloud, 23 agosto Midnight Fight Express, azione e botte in scena Tra le uscite al day one su Xbox Game Pass di questo mese c'è Midnight Fight Express, un action con visuale isometrica dall'alto che richiama caratteristiche del classico picchiaduro a scorrimento e le mischia con elementi shooter in stile Hotline Miami. Protagonista della storia è Babyface, un ex-membro della criminalità che si ritrova a dover tornare a menare le mani sotto una terribile minaccia che incombe sull'intera città, che lo costringe a tornare in azione. Il cuore del gioco è tutto nel sistema di combattimento, che si presenta dinamico e veloce ma anche particolarmente tecnico, mischiando caratteristiche tipiche dell'astio ne dello shooter con alcuni elementi più realistici nel modo di combattere, tratti dalle arti marziali. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Midnight Fight Express, gioco che ha convinto molti per la validità del gameplay ma che presenta anche alcuni elementi critici. In ogni caso, un titolo sicuramente da provare.

Exapunks - PC, 25 agosto Exapunks, uno screenshot Dopo Shenzen I/O, proposto nei giorni scorsi su Game Pass, avete forse già un'idea di cosa proponga il team Zachtronics, che con questo Exapunks porta il suo stile verso nuovi livelli qualitativi. Anche in questo caso si tratta di un puzzle game basato sulla programmazione, che ci vede interpretare il ruolo di un hacker intento a elaborare virus in grado di colpire diversi obiettivi più o meno sensibili e critici, con missioni sempre più complesse ed elaborate. Si tratta di un gioco profondo e impegnativo, che può richiedere una notevole dedizione solo per essere capito in tutti i suoi meccanismi più profondi: ci viene infatti richiesto d'interagire utilizzando un linguaggio macchina vicino all'assembler, e il consiglio è di stampare addirittura il manuale d'istruzioni digitale a corredo del gioco per poter studiare più a fondo le sue regole e caratteristiche e riuscire a capirlo appieno. Insomma, un vero e proprio esercizio per la mente che riesce però anche a essere un ottimo gioco con tanto di narrazione progressiva. Da non perdere.

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition - Xbox e PC, 25 agosto OPUS: Echo of Starsong, uno screenshot dell'affascinante gioco Un gioco assolutamente da non trascurare è Opus: Echo of Starsong, nel caso non l'abbiate già provato in precedenza. Si tratta di un'avventura narrativa con elementi platform e action, secondo un'impostazione che ricorda vagamente classici come i titoli Playdead o Another World, incentrata su una storia fantascientifica e atmosfere davvero affascinanti. In uno strano mondo in cui misteriosi asteroidi sono in grado di far risuonare delle strane musiche e possiedono un potere speciale che portano varie fazioni a cercare di controllarli, emerge la storia di Jun, un esploratore dello spazio intenzionato a trovare nuovi asteroidi e sottrarli al controllo delle forze opprimenti del pianeta. La storia si arricchisce attraverso l'incontro con Eda, una sorta di maga che può imitare il "canto" degli asteroidi e localizzarli nell'universo, cosa che rende la coppia in grado di affrontare avventure incredibili ma anche costantemente minacciati da forze soverchianti. La Full Bloom Edition contiene peraltro l'esperienza completa di Opus: Echo of Starsong, un titolo che sentiamo di consigliare a tutti senza riserve.

Commandos 3: HD Remaster - Xbox, PC e Cloud, 30 agosto Commandos 3 - HD Remaster riporta in auge un gioco di culto Altro lancio direttamente al day one su Xbox Game Pass di notevole rilevanza in questo mese è Commandos 3: HD Remaster, versione rimasterizzata del classico gioco di guerra strategico ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Il gameplay ci pone alla guida di una squadriglia di soldati scelti alle prese con missioni estremamente difficili e delicate, sulle quali verte il destino dell'intera guerra: sfruttando le varie abilità specifiche dei combattenti, l'arsenale e vari oggetti a disposizione come equipaggiamento, ci troviamo a dover portare a termine gli obiettivi nel migliore dei modi, scegliendo diverse strategie e strade per raggiungere i traguardi. Commandos 3: HD Remaster presenta una rielaborazione grafica con modelli 3D, texture rielaborate, controlli migliorati, un'interfaccia parzialmente ridisegnata per essere più chiara e leggibile e in generale un certo lavoro di ribilanciamento in grado di rendere il tutto un'esperienza ancora più godibile.

Immortality - Xbox, PC e Cloud, 30 agosto Immortality è tutto composto da filmati live action, con i quali dobbiamo risolvere il mistero Forse il gioco più interessante tra tutti quelli presenti in questa mandata di Xbox Game Pass, nomi illustri compresi, è proprio Immortality, la nuova avventura di Sam Barlow che viene lanciata direttamente al day one nel catalogo del servizio Microsoft. Strutturato come una sorta di film interattivo con attori in carne e ossa, così come abbiamo visto in Her Story e Telling Lies, il gioco è incentrato sulla figura dell'attrice Marissa Marcel, stella del cinema che è misteriosamente scomparsa, facendo in qualche modo sparire anche tutti i film a cui ha partecipato. In maniera simile alle produzioni precedenti di Barlow, anche in questo caso si tratta di visionare filmati e frammenti di video, indagando direttamente su questi e cercando indizi e collegamenti che possano portare a risolvere il mistero. Attraverso una particolare interfaccia, è possibile navigare nei contenuti audiovisivi e sbloccarne altri, fra pezzi di film, interviste, scene dietro le quinte e altro, per riuscire a ricomporre lo strano puzzle proposto.

Immortals Fenyx Rising - Xbox, PC e Cloud, 30 agosto Immortals: Fenyx Rising presenta un'affascinante ambientazione mitologica greca La collaborazione con Ubisoft prosegue anche in questa seconda metà di agosto con l'arrivo di un altro gioco di grande interesse dal catalogo del publisher francese, sempre più immerso in Xbox Game Pass: si tratta di Immortals Fenyx Rising, action adventure open world che ci immerge in una particolare ambientazione ispirata alla mitologia greca. Nei panni di Fenyx, una sorta di divinità guerriera, ci troviamo a dover salvare gli dei greci dalla furia del titano Tifone, che ha rinchiuso Zeus nel Tartaro. Il gioco è stato spesso paragonato a The Legend of Zelda come gameplay generale, visto il misto di elementi action e adventure all'interno di un'ampia ambientazione aperta, e lo stile grafico che ricorda qualcosa di Breath of the Wild, il tutto con le dovute proporzioni. In verità, Immortals Fenyx Rising è dotato di una certa identità specifica, che viene fuori dalla struttura di gioco ma anche dal tono con cui vengono presentate le situazioni di gioco e gli eventi, sempre piuttosto ironico.