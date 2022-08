Elden Ring: il cosplay di Malenia da Xenon_ne è incredibile

Con il successo globale raggiunto, non stupisce il fatto che anche Elden Ring sia diventato fonte di ispirazione per cosplayer di tutto il mondo, ma questo nuovo cosplay di Malenia da parte di Xenon_ne si distingue davvero per un livello qualitativo notevole.

Malenia, d'altra parte, è uno dei personaggi più gettonati dalle cosplayer, visto il fascino che circonda il possente boss semi-divino che può essere affrontato nell'endgame di Elden Ring, sebbene si tratti di un combattimento opzionale. Il carisma della Lama di Miquella, in effetti, è stato sfruttato dalla stessa FromSoftware come elemento distintivo del gioco, tanto da diventare una sorta di simbolo.

In questo caso, Xenon_ne ha effettuato davvero un gran lavoro di ricostruzione del costume, ovvero dell'armatura: sebbene la foto appaia fortemente elaborata, possiamo immaginare che la base sia comunque rappresentata da una bella rielaborazione della complessa armatura del personaggio.

Malenia si presenta interamente coperta da una corazza in stile medievale, particolarmente elegante e leggiadra anche se in grado di donare una notevole difesa alla combattente. La modella si vede a malapena al di sotto delle componenti dell'armatura, ma emerge chiaramente la chioma rosso fuoco che contraddistingue il personaggio e i vari elementi ornamentali che sono tipici del suo costume.



