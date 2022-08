Live a Live Remake è stato espressamente richiesto da Nintendo a Square Enix

C'è un motivo preciso per cui Live a Live Remake è uscito in esclusiva su Nintendo Switch, ed è il fatto che il gioco è stato espressamente richiesto da Nintendo a Square Enix, in base a quanto riferito dal producer Takashi Tokita.

In un'intervista pubblicata sul canale YouTube nipponico di Square Enix, tradotta da un utente su ResetEra, il producer ha raccontato diversi retroscena dello sviluppo di Live a Live Remake, fornendo anche alcune informazioni particolarmente interessanti.

Il gioco è, in effetti, il remake dell'omonimo titolo uscito originariamente su Super Famicom, dunque l'operazione si pone in continuità con la storia del gioco.

L'originale ha rappresentato, peraltro, il primo gioco diretto da Tokita ed è un titolo a cui è particolarmente affezionato, anche se riconosce che all'epoca fu un notevole fallimento commerciale. Ciononostante, Nintendo ha voluto una rielaborazione moderna dell'originale, perché evidentemente qualcuno nel management della compagnia è rimasto molto legato a Live a Live.

Le discussioni in proposito sono emerse quando si è trattato di introdurre il capitolo originale all'interno della Virtual Console per il ventesimo anniversario, cosa che ha fatto partire l'idea di un remake tutto nuovo. Secondo Tokita, insomma, non ci sarebbe mai stato alcun Live a Live Remake se non fosse stato per l'impulso dato da Nintendo stessa alla creazione di una rielaborazione moderna dell'originale.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Live a Live su Nintendo Switch.