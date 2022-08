Come ogni domenica, ecco il nostro recap con le notizie più importanti della settimana: dalle polemiche su Cult of the Lamb al debutto di Death Stranding su PC Game Pass.

Le notizie più importanti della settimana che volge al termine includono un po' di tutto: dalle (immancabili) polemiche relative ai chiacchierati accordi fra Sony e Devolver per impedire che Cult of the Lamb arrivasse su Xbox Game Pass al debutto di Death Stranding su PC Game Pass dopo i numerosi indizi lasciati dall'account Twitter ufficiale del servizio Microsoft. Non mancano le curiosità, con il preorder sballato di FIFA 23 Ultimate Edition da appena sei centesimi (che pare verrà onorato, nonostante tutto) alle mini-custodie per le cartucce di Nintendo Switch, passando infine per l'incredibile storia della donna che seduceva gli uomini su Tinder e gli faceva comprare NieR Automata, per poi ignorarli.

Death Stranding, data di uscita ufficiale su PC Game Pass Death Stranding, un artwork ufficiale Altro giro, altra questione legata ai rapporti fra Xbox e PlayStation, ma con un terzo incomodo: 505 Games, che detiene i diritti di pubblicazione della versione PC di Death Stranding e che non ha avuto alcun problema a stringere un accordo con Microsoft al fine di inserire il gioco nel catalogo del PC Game Pass, nonostante si tratti a tutti gli effetti di una proprietà intellettuale di Sony. La data di uscita di Death Stranding su PC Game Pass è dunque fissata al 23 agosto, in corrispondenza con l'inizio della Gamescom 2022, nell'ambito di un'operazione in cui PlayStation non ha avuto alcun ruolo, sorprendentemente. Chissà, magari il prossimo passo per la casa giapponese sarà quello di far sottoscrivere ai licenziatari una clausola per evitare che situazioni come questa tornino a verificarsi.

FIFA 23 Ultimate Edition, preorder a 0,06€: un errore, ma verrà onorato FIFA 23, stop di petto Probabilmente anche gli utenti più esperti in tema di offerte e promozioni non sono mai riusciti a concludere un affare come quello siglato dalle persone che hanno prenotato FIFA 23 Ultimate Edition sull'Epic Game Store indiano per appena 4,8 rupie, dunque circa sei centesimi di euro. Un evidente errore di listino, ma che Electronic Arts ha deciso ugualmente di onorare. "Abbiamo fatto un notevole auto-goal quando abbiamo inavvertitamente offerto FIFA 23 in prevendita tramite l'Epic Games Store a un prezzo sbagliato. È stato un nostro errore e vogliamo farvi sapere che onoreremo le prenotazioni effettuate a tale prezzo", ha scritto il publisher, cercando di fare buon viso a cattivo gioco.

Nintendo Switch, arrivano le mini-custodie per le cartucce Nintendo Switch, le mini-custodie per cartucce Chieste a gran voce dagli appassionati, le mini-custodie per le cartucce di Nintendo Switch sono finalmente diventate realtà, sebbene non si tratti di prodotti ufficiali. A realizzarle è un rivenditore tedesco, Kustom3DGermany, che non ha intenzione di produrne enormi quantità ma che non mancherà di far contento più di un fan dei giochi Nintendo. Le mini-custodie sono esattamente ciò che ci si aspetterebbe: minuscoli box che riproducono le confezioni dei titoli su disco, con tanto di immagine di copertina, retro e diciture varie, nonché un piccolo gancio da portachiavi (opzionale) per portarsele sempre dietro. I prezzi? 6,70€ per la versione senza portachiavi, 8,70€ per l'altra.

La donna che seduceva gli uomini su Tinder e gli faceva comprare NieR Automata NieR Automata, B2 in procinto di combattere Chi lo sa che faccia ha, chissà chi è, tutti sanno che seduceva gli uomini su Tinder e gli faceva comprare NieR Automata: è questa l'incredibile storia di una donna che ha conquistato il cuore di un bel po' di utenti della celebre piattaforma di dating online, salvo poi ignorarli del tutto non appena portavano a termine il compito che lei gli aveva affidato. Perché NieR Automata? La ragazza ha rivelato di essere una fan dei lavori di Yoko Taro, e di aver approfittato dell'occasione per spingere una certa quantità di persone ad acquistare il celebre action RPG, così da contribuire seppure in misura minima alle vendite del franchise. Letta la notizia, Taro ha approvato divertito.

The Last of Us Parte 1, ecco quando scadrà l'embargo per le recensioni The Last of Us Parte 1, Joel Notizia praticamente di servizio, quella che ci informa di quando scadrà l'embargo per le recensioni di The Last of Us Parte 1, ma che vale la pena di essere menzionata se consideriamo l'importanza del gioco. Ebbene, potremo leggere il responso della critica sul controverso remake del capolavoro di Naughty Dog a partire dal 31 agosto alle 17.00. Esattamente a quell'ora la recensione di Pierpaolo Greco comparirà come per magia sulla homepage di Multiplayer.it e valuterà nel dettaglio il lavoro svolto per questo atteso rifacimento, che reinterpreta l'originale avventura di Joel ed Ellie utilizzando le sofisticate tecnologie del sequel pur senza aggiungere nuovi contenuti o stravolgere il gameplay che ben conosciamo.

NVIDIA RTX serie 30, i prezzi scenderanno molto a fine agosto NVIDIA, una scheda RTX serie 30 Ricorderemo senza dubbio gli ultimi due anni come il periodo più complicato di sempre per quanto concerne la reperibilità di console e GPU, ma ormai da qualche mese pare che le cose stiano lentamente tornando alla normalità e stando ad alcuni fornitori i prezzi delle NVIDIA RTX serie 30 scenderanno molto a fine agosto. Il perché è presto detto: con la nuova generazione di schede video sempre più vicina e il tracollo delle criptovalute, che ha determinato un'improvvisa e sostanziale diminuzione della domanda da parte dei miner, NVIDIA ha pensato di svuotare i magazzini dagli attuali modelli, in particolare quelli di punta, ed è per questo che l'azienda avrebbe intenzione di offrirli a prezzi mai così bassi. Quanto, esattamente? Lo scopriremo presto.

Return to Monkey Island, prezzo rivelato su eShop? Return to Monkey Island, alcuni dei personaggi del gioco Nonostante le ben note polemiche che hanno spinto Ron Gilbert a non parlare più di Return to Monkey Island, ma che al contempo hanno spronato il nostro Alessio Pianesani a dar vita a una petizione per mandare un po' di affetto al leggendario game designer, il nuovo capitolo della serie adventure resta molto atteso e sembra che il suo prezzo sia stato rivelato su eShop. Secondo queste informazioni, non ancora confermate, Return to Monkey Island sarà disponibile a 24,99€: una cifra decisamente contenuta, che i tantissimi fan del franchise investiranno senza dubbio per poter respirare nuovamente le atmosfere del gioco e rimanere coinvolti nelle nuove vicende di Guybrush Threepwood e dei suoi compagni.

Mordhau arriva anche su PlayStation e Xbox Mordhau, una sequenza di combattimento È ufficiale: Mordhau arriverà anche su PlayStation e Xbox, sebbene al momento il gioco non abbia ancora una data di uscita su console. Disponibile dal 2019 su PC via Steam, il titolo sviluppato da Triternion è stato protagonista di una campagna crowdfunding di grande successo su Kickstarter e sulla piattaforma digitale Valve le valutazioni sono più che positive. Non ne avete mai sentito parlare? Si tratta di un divertente hack & slash ad ambientazione medievale, in cui controlliamo un abile mercenario che si ritrova ad affrontare spettacolari battaglie multigiocatore per un massimo di ben ottanta partecipanti, con la possibilità di utilizzare una visuale in prima o in terza persona.