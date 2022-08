Cult of the Lamb: 1 milione di giocatori nella prima settimana

Cult of the Lamb sembra destinato a grandi traguardi, visto che già nella prima settimana ha raggiunto 1 milione di giocatori, in base a quanto riferito dal team di sviluppo Massive Monster in un messaggio affidato a Twitter.

Non viene specificata precisamente l'origine del dato, ma arrivando dagli sviluppatori stessi possiamo prenderlo per buono: nel tweet il team Massive Monster ringrazia i giocatori per il supporto dimostrato, annunciando appunto di aver raggiunto 1 milione di giocatori nella prima settimana (il gioco è uscito l'11 agosto 2022).



Si tratta di un risultato davvero notevole, anche perché Cult of the Lamb non è presente su alcun servizio in abbonamento, dunque la quantità di giocatori dovrebbe corrispondere (salvo eventuali doppie utenze) alla quantità di copie effettivamente vendute. D'altra parte, il gioco aveva le carte in regola per fare molto bene, con un bizzarro ma azzeccato mix tra elementi RPG hack and slash roguelite e innesti in stile gestionale, visto che il piccolo agnello sacrificale protagonista della storia è incaricato di costruire e gestire un oscuro culto in contrapposizione con lo status quo.

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Cult of the Lamb. Peraltro proprio oggi è emersa una curiosa voce di corridoio, secondo la quale Sony avrebbe pagato gli sviluppatori per non inserire il gioco all'interno di Xbox Game Pass.