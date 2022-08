Gimmick! torna su PC e console: è un bellissimo platform per NES

L'editore Bitwave Games ha annunciato che lo sviluppatore City Connection porterà Gimmick! su PC, PS4 e Nintendo Switch nel 2022. Per chi non lo conoscesse, immaginiamo molti, si tratta di un ottimo platform game uscito originariamente su NES, che ebbe la sfortuna di arrivare nei negozi quando ormai le console a 16-bit avevano preso piede, ossia nel 1992. Disponibile solo in Scandinavia e in Giappone, molti lo considerano uno dei migliori titoli per la vecchia console di Nintendo, almeno tra quelli meno conosciuti in assoluto.

Gimmick! racconta la storia di un piccolo youkai verde chiamato Yumetaro che viene scambiato per un giocattolo e regalato a una bambina per il suo compleanno. Una notte, la piccola viene rapita e portata nella terra di Gimmick! da altri giocattoli, gelosi di Yumetaro. Lo youkai partirà quindi per salvarla, usando i suoi poteri che gli consentono di sparare delle stelle.

La nuova versione di Gimmick! include molte novità, come gli obiettivi, la modalità a time attack, la possibilità di salvare la partita e la funzione di riavvolgimento. Ci sarà anche una galleria visionabile in gioco, per la gioia degli appassionati. Il gioco sarà lanciato anche in edizione fisica, pubblicata da Clear River Games.

Inoltre, Gimmick! sarà giocabile alla Gamescom 2022, che si terrà dal 24 al 28 agosto 2022. Il gioco fa parte degli sforzi di Sunsoft di tornare sul mercato con alcune sue proprietà intellettuali classiche, come recentemente annunciato.