Call of Duty: Modern Warfare 2, breve video di gameplay trafugato

Un breve video di gameplay di Call of Duty: Modern Warfare 2 è spuntato in rete, trafugato dal canale YouTube ufficiale del gioco dove compariva (in versione non indicizzata) al fine di promuovere l'accesso anticipato.

Sappiamo che la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà giocabile con una settimana di anticipo per chi prenota, e immaginiamo dunque che il filmato in questione servisse per supportare sul piano promozionale l'iniziativa di Activision.

Le sequenze visibili sono effettivamente poche: c'è il personaggio che attraversa il solco di un canyon per poi affacciarsi su di una landa desertica, comunicando di aver raggiunto la posizione stabilita.

Probabilmente rivedremo il gioco durante la Gamescom 2022, ma è più che altro a settembre che potremo assistere agli sviluppi più rilevanti legati al franchise grazie alla presentazione dedicata a Call of Duty: Warzone 2 e Modern Warfare 2.