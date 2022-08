PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro: le offerte migliori

Dalle inquietanti atmosfere di Alan Wake Remastered a quelle forse ancora più tese di Little Nightmares 1 e 2, dalle dimensioni oniriche di Twin Mirror alle scazzottate in pixel art di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, passando infine per l'intera saga di Kazuma Kiryu nei vari capitoli di Yakuza, ecco i nostri suggerimenti.

La tradizionale promozione Giochi a meno di 20 euro è di nuovo attiva su PlayStation Store , e consente di acquistare fino al 1 settembre titoli per PS5 e PS4 a prezzi davvero interessanti: meno di venti euro, per l'appunto. Ebbene, quali sono gli affari che sarebbe un peccato perdere?

Come abbiamo scritto nella recensione di Alan Wake Remastered , il risultato finale è un'esperienza ancora godibilissima nelle sue meccaniche sparatutto, ma soprattutto coinvolgente sul piano narrativo, anche grazie a un doppiaggio in italiano che non sembra invecchiato più di tanto e che può contare su interpretazioni molto convincenti.

Complice un'opera di rimasterizzazione piuttosto attenta e curata, l'avventura dello scrittore in crisi Alan Wake , giunto nella tranquilla Bright Falls insieme alla moglie per una vacanza rigenerante ma ben presto alle prese con un vero e proprio incubo, vanta un comparto tecnico adeguato agli standard attuali, con sequenze cinematografiche rifatte e un miglioramento in termini di risoluzione e frame rate.

Al debutto assoluto su PlayStation, Alan Wake Remastered (PS5 e PS4, 16,49€ anziché 29,99 per gli abbonati a PlayStation Plus) è disponibile quasi a metà prezzo grazie alle ultime promozioni del PlayStation Store, ed è dunque giunto il momento di acquistarlo senza stare ancora a pensarci, visto che l'action shooter horror di Remedy Entertainment si presenta in gran forma.

Little Nightmares 1 e 2

Little Nightmares, Six sposta una valigia

La serie firmata Tarsier Studios è in offerta sia con il primo che con il secondo episodio: Little Nightmares può essere vostro a 4,99€ anziché 19,99, mentre Little Nightmares 2 viene via a 11,99€ anziché 29,99. Non è finita qui: se volete tutti e due i giochi, potete approfittare della promozione sul bundle che li include entrambi (con tanto di espansioni!) ed è disponibile per l'acquisto a 19,99€ anziché 49,99.

Insomma, ci troviamo di fronte a una gran bella occasione per recuperare le avventure di Six e di Mono, due ragazzini intrappolati nella misteriosa imbarcazione chiamata Le Fauci, dove sono stipate orde di anime oscure pronte ad agguantarvi nell'oscurità... a meno che non riusciate a nascondervi alla loro vista e a trovare rapidamente una via d'uscita! Per saperne di più, ecco la recensione di Little Nightmares e la recensione di Little Nightmares 2.