Twin Mirror, la recensione: un riuscito thriller narrativo per Dontnod

Dalla pubblicazione di Remember Me nel 2013, lo studio di sviluppo francese Dontnod ha cercato di definire la propria identità. Life is Strange l'ha portato alla ribalta, grazie a una storia che pur non essendo esente da difetti ha lasciato il segno. I successivi tuttavia, nello specifico Life is Strange 2 e il più recente Tell Me Why ( Vampyr non è un'avventura narrativa, perciò lo lasceremo da parte in questo caso), hanno spezzato l'idillio: troppo concentrati sulle tematiche sociali alla base di entrambi, la narrazione ne ha risentito lasciando l'idea che la magia di Arcadia Bay fosse soltanto un colpo di fortuna.

La storia

Seguiamo da vicino le vicende di Sam Higgs, ex giornalista che ritorna nella città natale di Basswood (West Virginia) dopo due anni per la veglia del suo migliore amico, scomparso in un incidente stradale. Ci sono delle ragioni per cui Sam si è allontanato, che non vi riveleremo poiché sono uno dei tanti snodi narrativi: vi basti sapere che non è molto benvoluto e lui stesso, per la propria natura misantropa, non intende trattenersi oltre il necessario. La situazione prende una piega diversa e quella che doveva essere una semplice visita per porgere omaggio al suo migliore amico si trasforma in un thriller investigativo dove la realtà cede a volte il passo al mondo interiore di Sam: da uomo incredibilmente pragmatico qual è, egli affronta infatti ogni situazione analizzandola fino a ricavarne la nuda e cruda verità, affidandosi sia al proprio Palazzo Mentale sia il cosiddetto Lui. Trattasi di un altro Sam, se così vogliamo definirlo, la personificazione di quel frammento di coscienza con cui non riesce a conciliarsi ma nondimeno è parte di lui e gli offre spesso un punto di vista più umano, meno rigido e inquadrato rispetto alla sua nichilistica visione del mondo. Personalità contrapposte, dunque, che messe assieme funzionano benissimo e danno spessore alla narrazione.

Nella sua ricerca della verità, Sam interagisce con diversi personaggi in modo più o meno approfondito ed è qui che si sentono forti le radici del primo Life is Strange: essendo un gioco narrativo, la comunicazione è uno dei punti fondamentali e laddove non tutti gli abitanti di Basswood godono di una caratterizzazione a tutto tondo, limitandosi a essere delle macchie di colore sullo sfondo, ce ne sono alcuni che emergono dallo schermo riuscendo a farsi ricordare sia per nome sia per qualche peculiarità che li contraddistingue, posto che ci si attardi a scambiare più chiacchiere del necessario. Laddove gli ultimi progetti di Dontnod non riuscivano del tutto e legare il contesto narrativo ai personaggi, spesso rafforzando uno a discapito dell'altro, Basswood diventa qui un piccolo microcosmo che non sarebbe lo stesso senza i suoi abitanti: meglio detto, in questo caso si percepisce la loro appartenenza al mondo di gioco e senza di loro ne uscirebbe una cittadina probabilmente diversa.



Ambientazione, intreccio e personaggi sono quindi ben amalgamati tra loro, persino a fronte di una durata complessiva piuttosto limitata per gli standard cui Dontnod ci ha abituato - o forse la percezione è falsata dal fatto che è la prima avventura narrativa lineare, senza la suddivisione in episodi. In alcuni momenti lo sviluppo ci è sembrato un po' frettoloso, come semplicistico e un po' cliché è il caso su cui si trova a indagare Sam, ma alla fine emerge piuttosto chiaramente che l'intreccio narrativo è una scusa per affondare nel protagonista, plasmarlo anche e soprattutto in base alle nostre scelte. Non è tanto la storia di Basswood, della sua tragedia, quanto il percorso di rinascita (o stagnazione, in realtà dipende da voi) di Sam che dopo due anni a estraniarsi dal mondo cerca di ritrovare se stesso proprio in quella cittadina che l'ha costretto a "esiliarsi". In tutto ciò, Lui gioca un ruolo fondamentale e pur essendo un personaggio legato al suo subconscio riesce a imporsi con una forza e assieme una delicatezza che più volte ci hanno lasciati incerti su quale decisione prendere.