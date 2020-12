Doom Eternal, il trailer di lancio del nuovo Master Level: Super Gore Nest

Bethesda ha pubblicato il trailer di lancio di Super Gore Nest, il nuovo Master Level di Doom Eternal, il recente sparatutto in prima persona di id Software. Com'era lecito attendersi si tratta di un livello molto difficile che solo i giocatori migliori riusciranno a domare. Fortunatamente frutta anche delle ricompense adeguate.

Doom Eternal è disponibile per PC, Xbox One, Google Stadia e PS4. Presto lo sarà anche per Nintendo Switch. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Doom Eternal, dove abbiamo scritto:

Come scrivevamo in apertura di articolo, nonostante il tempo passato e l'evidente natura da more of the same di questo sequel, il nuovo lavoro di id Software ci ha convinto, divertito e letteralmente risucchiato nel suo adrenalinico e stimolante loop di gameplay che rasenta la perfezione durante le intense e appassionanti sparatorie. Se quindi questo capitolo rappresenta un evidente miglioramento e perfezionamento della formula originale, rimangono tutta una serie di incertezze legate a una certa bulimia di id Software nell'offrire una lunga sequela di introduzioni che non ci hanno pienamente convinto e che appaiono meno rifinite e forse meno rodate delle meccaniche originali. Se avete apprezzato il DOOM del 2016 e ne volete ancora, potete immediatamente lanciarvi su questo sequel: ne sarete felicemente catturati. Se invece, per voi, shooter fa rima con narrativa, un'occhiata al nuovo lavoro di id Software dovreste comunque dargliela: vi potrebbe far capire cosa significhi avere un gunplay tarato alla perfezione.