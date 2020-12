Red Dead Online disponibile in forma autonoma, lanciata l'espansione Bounty Hunters

Red Dead Online è da oggi acquistabile in forma autonoma, ossia senza Red Dead Redemption 2, al prezzo di lancio di 4,99€ (dal 21 febbraio 2021 il prezzo salirà a 19,99€). Per festeggiare è stata lanciata l'espansione Bounty Hunters, che aggiunge moltissimi contenuti al gioco.

Red Dead Online è acquistabile su PC (Steam, Rockstar Store, Epic Games Store), Xbox One e PS4. Le versioni PS4 e Xbox One sono compatibili con PS5 e Xbox Series X. Per usufruire del prezzo scontato su PS4 bisogna essere abbonati a PlayStation Plus.

L'aggiornamento Bounty Hunters, come intuibile, aggiunge dieci livelli al ruolo di Cacciatore di Taglie, legandoli a nuove sfide, nuovi criminali, a delle abilità specifiche e a dell'equipaggiamento dedicato. Lanciato anche il nuovo Pass Fuorilegge, formato da cento livelli, che sta già facendo discutere per le modifiche che comporta per la monetizzazione, con la difficoltà estrema di sbloccare tutto solo giocando (livellare frutta 30 lingotti d'oro contro i 40 necessari per acquistare il pass) e la riduzione dei premi in ora delle sfide giornaliere, passato da 0,4 a 0,1 lingotti +600RDO$. I prezzi nel frattempo sono sempre più aggressivi, con delle semplici skin per le armi che costano anche 21 lingotti d'oro.

Visto che ora potete anche non acquistarlo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Red Dead Redemption 2 per farvi cambiare idea e prendere il pacchetto completo.