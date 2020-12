Stadia: grandi annunci in arrivo prossimamente, con trailer dedicati

Google ha annunciato che il 3 dicembre 2020 condividerà grandi novità per Stadia, la sua piattaforma di cloud gaming. Ben quattro, con tanto di trailer dedicati. Quindi si parla di giochi in arrivo, si spera finalmente esclusivi. A condurre l'evento saranno Austin Creed di UpUpDownDown e l'attrice e streamer Katie Wilson.

Purtroppo non ci sono informazioni di sorta su ciò che potrebbe essere mostrato. La speranza è sempre che un evento dedicato non venga sprecato per qualche titolo minore, anche se le ultime bombe di Stadia non lasciano proprio ben sperare in tal senso.

Del resto va detto che Stadia è una piattaforma eccellente, probabilmente la migliore in termini qualitativi per quelle basate sul cloud gaming. Come ha avuto modo di dichiarare Google stessa, per adesso le mancano solo i giochi per diventare un'alternativa competitiva e attirare un pubblico più ampio (il che non è poco). Magari saranno proprio i quattro annunci del 3 dicembre a convincere qualcuno a provarla.

Vi ricordiamo anche che se siete abbonati a Google One, avete diritto a tre mesi di prova gratuita di Stadia, mentre se prenotate Cyberpunk 2077 su Stadia riceverete Stadia Premiere Edition compreso nel prezzo.