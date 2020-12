Age of Wonders: Planetfall tradotto in italiano, finalmente!

Age of Wonders: Planetfall è finalmente disponibile in italiano, come ci ha comunicato l'autore della traduzione Enrico Pizzolato, che l'ha anche resa disponibile su Steam, sotto forma di mod.

Per installarla basta andare sulla pagina del Workshop dell'Italian Language Pack di Age of Wonders: Planetfall e sottoscrivere la mod. Naturalmente è funzionante solo con la versione PC (su console nisba).

Ecco le istruzioni ufficiali per usare la traduzione in italiano di Age of Wonders: Planetfall: