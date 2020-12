Immortals Fenyx Rising è l'ultima vittima della sadica arte delle date d'uscita?

Da quanto emerge leggendo le ultime recensioni, genuinamente positive, Immortals Fenyx Rising potrebbe essere vittima di sé stesso. O meglio, vittima delle inspiegabili strategie che spingono un publisher a scegliere delle date di uscita inspiegabili, a metà strada tra l'essere delle strategie fantozziane e del vero autolesionismo. Un'arte sadica che i grandi editori sembrano tramandarsi e che inevitabilmente sembra destinata a portare ad un fallimento commerciale diversi prodotti estremamente validi e che meriterebbero tutt'altra attenzione. Come per l'appunto Immortals: Fenyx Rising.

Uno degli esempio più celebri è Titanfall 2, un gioco eccellente, ma dal nome poco altisonante che lanciato a pochi giorni dal nuovo Call of Duty e da Battlefield 1, pubblicato dalla stessa EA, è andato incontro a un fallimento commerciale immeritato, che potrebbe aver prepensionato prima del tempo la bella serie di Respawn Entertainment.

Allo stesso modo Immortals Fenyx Rising rischia di passare inosservato in un periodo nel quale, tra i giochi next-gen, i tripla A e Cyberpunk 2077, di spazio per produzioni di questo tipo ce ne è davvero poco. La storia editoriale dello "Zelda di Ubisoft", oltretutto, non ha aiutato. Conosciuto fino a pochi mesi fa come Gods & Monsters, Immortals Fenyx Rising avrebbe meritato una spinta di marketing aggiuntiva per farlo conoscere al grande pubblico. Oltre che magari un periodo di lancio meno congestionato, durante il quale sarebbe stato più semplice far risaltare le sue tante qualità.

Avete letto la nostra recensione di Immortals: Fenyx Rising?

Lanciato adesso, in un periodo nel quale persino un gioco pubblicizzato come Watch Dogs: Legion stenta a scalare le classifiche, con FIFA 21 next gen in arrivo e Cyberpunk 2077 pronto a catalizzare e cannibalizzare l'attenzione, il destino di Immortals: Fenyx Rising sembra segnato. Segnato più da una scelta incomprensibile da parte di Ubisoft, che per altro.

Con Far Cry 6 che ha "lasciato libero" lo slot di febbraio, i primi due mesi del 2021 potevano essere un periodo più adatto per il gioco, senza avversari di rilievo ai quali dover rubare la scena. Col grosso vantaggio di uscire comunque all'interno di questo anno fiscale.

Nella speranza di sbagliarci con questa previsione, parliamone un po': quali sono secondo voi le scelte più fantozziane fatte dai publisher negli ultimi anni?