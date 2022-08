Call Of Duty Modern Warfare II: la campagna sarà giocabile una settimana di anticipo se preordini

Activision ha annunciato un nuovo bonus per il preorder di Call of Duty Modern Warfare II ed è una novità per la serie. Chiunque faccia il preorder digitale dello sparatutto avrà modo di scaricare e giocare con la modalità campagna "fino a" una settimana prima, a partire dal 20 ottobre 2022. Il gioco sarà regolarmente disponibile dal 28 ottobre 2022.

Vi erano dei rumor riguardo a questo bonus preorder, ma ora è stato confermato da Activision tramite un nuovo video, che potete trovare qui sotto.

In caso di preorder, si ottiene anche l'accesso alla beta di Call of Duty Modern Warfare II che inizia il 16 settembre 2022 su PlayStation. Arriverà anche su PC e Xbox, successivamente.

Ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare II è un seguito del Modern Warfare del 2019 e segue le vicende della Task Force 141 nella loro missione in giro per il mondo. "Tornano eroi familiari e si formano nuove alleanze mentre la Task Force 141 affronta la sua più grande minaccia: una nuova organizzazione con grandi connessioni, ancora sconosciute", ha dichiarato Activision. "Questa campagna prevede missioni in Europa, Asia e America e si preannuncia un'esperienza incredibile su più livelli: assedi in mare aperto con combattimenti subacquei, assalti esplosivi da 30.000 piedi di altezza sopra le roccaforti nemiche e missioni stealth di alto livello e basso profilo, sia in piena vista che sotto la copertura delle tenebre".