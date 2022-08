Evil West rinviato, ecco la nuova data d'uscita

L'editore Focus Entertainment e lo sviluppatore Flying Wild Hog hanno annunciato che lo sparatutto in terza persona Evil West è stato rinviato di qualche mese. La nuova data d'uscita è il 22 novembre 2022. Quindi non potremo più giocarci a settembre, come precedentemente pianificato.

L'annuncio è stato dato con il classico messaggio in cui vengono spiegati i motivi della scelta fatta, riassumibili nella volontà di lanciare il gioco con la massima qualità possibile: "Rifinire il nostro gioco è cruciale per dare ai nostri giocatori dei ricordi che non siano solo buoni, ma anche durevoli."

Naturalmente il team di sviluppo è cosciente che in rinvio dispiacerà a più di qualcuno, anche perché Evil West pare davvero esplosivo, ma ha comunque scelto questa strada per non compromettere la qualità del titolo e probabilmente per non fare troppo affidamento sul crunch.

Il messaggio si chiude con i classici ringraziamenti ai giocatori per la pazienza dimostrata.

Che aggiungere? I rinvii non sono certo stati pochi in questo strano 2022,l l'ultimo dei quali annunciato poche ore fa. Certo, in questo caso almeno il lancio non ha scavallato all'anno successivo, il che è già un bene, visto il trend generale.