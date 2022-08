Halo Infinite: utente ha riempito una mappa creata con la modalità Forge con quasi 150.000 banane

Le banane fanno bene, visto che contengono potassio. Pensate a poterne mangiare quasi 150.000, tutte stipate in una mappa di Halo Infinite realizzata con la modalità Forge. L'impresa è stata tentata dal creatore di mappe Lunacy, che ha spiegato su YouTube come il suo intento iniziale fosse dei più nobili: scoprire quante banane si possono inserire in una mappa con la modalità Forge. Lui è arrivato a 149.612.

Non è stata un'impresa semplice ed è dovuto ricorrere a un trucco. Piazzate 900 casse di banane, infatti, il gioco è andato in crash. Quindi, per farcela, ha attaccato insieme sei build con 850 casse di banana ognuna. Ogni cassa contiene 44 banane.

Naturalmente tanto sforzo era mirato a un obiettivo ancora più alto, quello di divertirsi un po' e spingere al massimo la modalità Forge: "Mentre tutti gli Einstein stavano lì a spingere la modalità Forgia di Halo Infinite fino al limite con i loro cervelloni, io ammucchiavo banane come un pellegrino. Sono quasi andato fuori di testa, con tutti quei crash."

Che dire? Quel "quasi" ci lascia interdetti, ma l'opera finale è decisamente ammirevole, visto lo sforzo che è costata e visto che la modalità Forge non è ancora nemmeno ufficiale, anche se molto vicina, almeno stando a diverse voci di corridoio.