Little Orpheus, nuovo trailer e data di uscita: era stato rinviato per la guerra

Little Orpheus ha finalmente una data di uscita, annunciata da The Chinese Room con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 13 settembre.

Come forse ricorderete, il lancio di Little Orpheus è stato rinviato per la guerra in Ucraina, lo scorso marzo, per via del fatto che il protagonista dell'avventura è un astronauta russo. Il titolo era tuttavia già pronto e infatti abbiamo avuto modo di scriverne la recensione.

Pubblicato originariamente in esclusiva temporale su Apple Arcade, Little Orpheus è un'avventura a base platform in cui controlliamo appunto l'astronauta Ivan Ivanovich, che si ritrova proiettato all'interno di mondi sconosciuti.

La sua missione è infatti quella di esplorare le profondità della Terra piuttosto che lo spazio, e come nel romanzo di Jules Verne lungo il cammino incontra creature inimmaginabili e luoghi intrisi di mistero.