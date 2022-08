Activision: tutti i giochi in offerta su Steam, con sconti fino al 75%

Tutti i giochi di Activision sono in offerta su Steam con sconti fino al 75%, almeno quelli presenti nel negozio di Valve. Si tratta di una tornata di saldi specifica per l'editore, iniziata oggi 25 agosto. Per usufruire delle offerte si ha tempo fino al 5 settembre 2022, quindi non c'è fretta (ma non dormite sugli allori).

Sekiro è in offerta

Tra i titoli in sconto segnaliamo: Sekiro Shadows Die Twice di From Software, che potete portare a casa per 29,99€ invece di 59,99€ (-50%); Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, che costa 19,99€ invece di 39,99€ (-50%); Spyro Reignited Trilogy, che potete avere per 13,99€ invece di 39,99€ (-65%) e molti altri giochi ancora. Da notare che sono in offerta anche i Call of Duty presenti sulla piattaforma, come Call of Duty: Ghosts, Call of Duty Black Ops II e III, Call of Duty: Infinite Warfare e altri ancora.

Ovviamente non mancano i titoli classici dell'editore, come i due Prototype, il pacchetto Zeus + Poseidon, Caesar III e IV, le raccolte delle avventure Sierra, Singularity, Gun e molti altri ancora.

Per sfogliare tutte le offerte, non vi resta che andare sulla pagina dei saldi di Activision su Steam per vedere se s'è qualcosa che faccia al caso vostro.