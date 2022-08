Halo Infinite: fauna di Zeta Halo e Prometeici scoperti nei file di gioco

Emergono altri segreti, probabilmente legati a contenuti tagliati, tra i file di Halo Infinite, in particolare per quanto riguarda la presenza della fauna di Zeta Halo e dei Prometeici, che a quanto pare avevano già modelli e animazioni pronti per essere inseriti nel gioco.

Tutto questo rientra in quanto già riferito in precedenza dagli stessi sviluppatori, con anche il responsabile Joseph Staten a confermare come diversi elementi di Halo Infinite, in particolare della Campagna, sono stati eliminati o ridotti nel corso del lungo sviluppo del gioco.

D'altra parte, i contenuti scoperti tra i file sembrano corrispondere ad alcuni elementi visibili già nel trailer di annuncio di Halo Infinite del 2018, quando Zeta Halo si presentava in maniera piuttosto diversa, con ambientazioni più varie e la presenza di animali e altri elementi naturali di contorno.



In particolare, come visibile nel tweet qui sopra è emersa la presenza dei Crusher, che sono degli alieni bipedi selvaggi, evidentemente addestrati dagli Esiliati per diventare dei combattenti, vista la presenza di una spessa corazza applicata sul corpo. Sembra peraltro essere presente anche una versione non corazzata, cosa che fa pensare alla loro presenza originale anche come animali selvatici in giro per la mappa.

Anche gli pseudo-rinoceronti visti nel trailer del 2018 sembrano essere stati presenti e ne restano alcune tracce, ma le animazioni di questi risultano ancora incomplete. Tra le altre cose evidentemente rimosse ci sono anche i Prometeici, fazione che non risulta presente in Halo Infinite ma che evidentemente era prevista inizialmente. Sono state trovate tracce di tre tipologie di unità: Soldati, Sentinelle e Cavalieri, ognuno caratterizzato da armi, armature e abilità specifiche e diverse dagli altri.

Tutti questi elementi fanno facilmente capire come la Campagna di Halo Infinite fosse differente da quella che abbiamo visto nel gioco finale ed è possibile che almeno parte di queste caratteristiche possano essere recuperate attraverso DLC o espansioni, ma su questo non ci sono informazioni ufficiali al momento.